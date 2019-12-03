高雄捷運公司2日獲頒有台灣服務業奧斯卡獎之稱的「第17屆遠見五星服務獎」及「2019年度智慧運輸產業創新獎」兩項大獎，肯定高雄捷運公司在軌道運輸業上、服務與技術軟硬雙實力。

「遠見五星服務獎」為針對台灣服務業、第一線服務人員之服務品質，派出神祕客做隱匿性的調查，最後選出19家業態冠軍，高雄捷運在「軌道運輸業」類別榮獲77.13分最高成績，為該獎項新科狀元。「智慧運輸產業創新獎」則是表揚對於智慧型運輸系統領域具有傑出成就或特殊貢獻的業者。

高捷公司在高雄市政府、中鋼公司、遠東集團等股東支持下，前任董事長郝建生打下穩定基礎，現任董事長楊岳崑接棒後積極推動土地開發、擴大結合商家舉辦大型促銷活動、增加運站週邊設施有效利用、加強經驗輸出與勞務承攬，並增加國產化技術研發等五大面向進化發展。

楊岳崑表示，定期召開品質管理會報、員工座談會，讓同仁暢所欲言。高捷也勇於接受各類新技術的引入、創新與應用，目前在多元支付領域之創新更是領先世界各捷運系統，也是本次相關獎項獲獎主因。楊岳崑也感謝第一線同仁，服務時兼備公部門的穩定可靠與民營公司的靈活彈性。

高捷通車10年以來，年運載量已超過一億人次。高捷表示，得獎不僅是一個肯定，也是另一個新挑戰的開始，將保持服務的熱忱，以旅客為本，持續努力精進。

(中時 )