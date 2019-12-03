高以翔（Godfrey，本名曹志翔）上月27日在寧波錄影猝逝，2日在二哥高宇橋、女友Bella、經紀人及10多年摯友蔣琨瑋的陪同下，一路守護他回到台灣。蔣琨瑋2日晚上在微博發表「給我好兄弟G的一封信 – 你們瞭解與不瞭解的我們」5000多字悼念長文，細數兩人10多年兄弟情點滴，也透露當帶著高以翔回家、飛機安全落地後，他告訴摯友「Hey G, we’re home」，已成了天使的高以翔也用他的方式回答了。

高以翔在摯友的手機留下「G」的密碼。（傑星傳播提供、摘自蔣琨瑋微博）

高以翔生前與好友相處點滴。（摘自蔣琨瑋微博）

失去摯友悲痛南藝的蔣琨瑋說，「這些天有好多信號都讓我覺得你沒有離開。謝謝你這幾天遞給我了無窮的力量和堅強，為了我們的家人，我試圖沒有在他們面前哭泣」。他說：「今天帶你回家我一路上都在和你說話，終於安全落地後我告訴你『Hey G, we’re home』，我無意中瞟了一眼手機，信號處從『4G』變成了『G』五秒鐘，之後又變回成了『4G』。我知道那是你在我身邊聽到了我說的話，用你的方式在回答我」。

高以翔生前與好友相處點滴。（摘自蔣琨瑋微博）

高以翔生前與好友相處點滴。（摘自蔣琨瑋微博）

蔣琨瑋在文末又「P.S.」說：「當我半夜在哥哥Charles的陪伴下給你讀完這封信之後，錄音屏幕上自動定格在了21:51/22:00 的時間軸，一秒不差（9/22就是你的生日）」，他眼淚頓時要溢出來了，但馬上抱住Charles又一起安慰地笑了。「因為我知道你收到了我寫給你的信，你也永遠會留在我們身邊陪伴」。

(中時 )