美國加州一名女大學生在一場集體訴訟中控告中國社群媒體「抖音」（TikTok）把私人用戶資料轉移到位於中國的伺服器，即使「抖音」保證不會在中國儲存用戶個資。

路透社報導，這些控訴可能惡化「抖音」在美國碰上的法律問題。「抖音」是北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）所有，但國際版的TikTok完全在中國境外營運，美國青少年尤其愛用。

美國國家安全機關已基於個資儲存及可能的政治敏感內容審查在調查「抖音」。

這起集體訴訟是於11月27日在加州北區聯邦地方法院提出，由「野獸日報」（The Daily Beast）率先報導。「抖音」被控背地裡把大量私密且可辨識個人的用戶資料清空，並轉移到中國的伺服器。

「抖音」未立即針對指控置評，僅重申所有美國用戶的資料都儲存在美國，備份在新加坡。

根據文件，原告名為密斯提‧洪（Misty Hong），是住在加州巴羅艾托（Palo Alto）的女大學生，她今年3月或4月下載「抖音」應用程式，但從未建立帳號。

數月後，她宣稱發現「抖音」在她不知情的情況下替她建立帳號，還製造一個關於她的個資檔案，內有從她拍攝的影片中一點一滴蒐集來的生物資訊，但她從未上傳這些影片。

根據文件，「抖音」今年4月把用戶資料轉移到兩個中國伺服器，分別是bugly.qq.com和umeng.com，內容包括用戶使用的電子裝置及所有用戶曾經瀏覽的網站。

Bugly屬於騰訊科技股份有限公司，也就是中國最大的手機軟體企業，網路聊天軟體WeChat也是騰訊所有；友盟＋（Umeng）則是數據智能服務商，是電子商務巨擘阿里巴巴集團旗下企業。

集體訴訟還指控「抖音」應用程式內嵌中國搜尋引擎百度公司及中國廣告服務Igexin的原始碼；安全研究員曾於2017年發現Igexin讓開發人員得以在用戶手機上安裝間諜軟體。

(中央社)