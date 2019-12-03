「卡神」楊蕙如遭北檢認定是網軍首領，在關西機場事件時，指示下線在LINE群組及PTT上發文帶風向，抨擊大阪辦事處，依侮辱公署罪起訴。台北市長柯文哲今（3日）上午表示，應去追查上游，而不是只查楊，更意有所指地說「其實不用追，我也知道」。

柯P表示，他不相信楊蕙如會自己出錢來養下線網軍，上面一定有人出錢，所以才應該往上追查，倒底是誰出錢讓她做這事情？柯還說，其實不用問我也知道是誰，大家知道就好了！

媒體追問「是誰？」，柯沒正面回答，只表示每一黨都有網軍，但台灣民眾黨沒錢買網軍，才能批評他人；更反虧，網路上有很多粉絲頁都有價碼，「你們每天在媒體圈混，誰有錢買網軍，你們都不曉得？」。

對於柯文哲一副「我知道誰給楊蕙如錢，但我不說」的態度，網友大都無法接受。中時電子報讀者紛紛留言：「知道不說更可惡」、「知情不報罪加一等」、「請北檢傳柯去作證」、「廢人講廢話，民眾黨沒錢，自己能不能活都是問題了，還養網軍，專門騙人的傢伙」。

PTT上同樣罵聲一片「又施鹽了」、「毫無擔當 噁心政客」、「間接影射殺傷力最強了」、「又是這種答案喔 師父很會話術」、「這個片子就只會含沙射影 還繼續片」。

不過也有網友認為「都在那個位置了 一定都有內幕消息」、「查下去，就動搖國本了啊！」、「天知地知你知我知~就只有某黨不知~」。

(中時電子報)