小英訪桃園龍岡關懷據點，和銀髮長輩相約明年總統府見。(蔡依珍攝)

小英訪桃園龍岡關懷據點，和銀髮長輩相約明年總統府見。(蔡依珍攝)

小英訪桃園龍岡關懷據點，和銀髮長輩相約明年總統府見。(蔡依珍攝)

小英訪桃園龍岡關懷據點，和銀髮長輩相約明年總統府見。(蔡依珍攝)

小英訪桃園龍岡關懷據點，和銀髮長輩相約明年總統府見。(蔡依珍攝)

蔡英文也不忘幫爭取連任的立委鄭寶清拉票，笑讚他是「不老的老將」。(蔡依珍攝)

桃園區龍岡社區發展協會致力提供長輩關懷，屢榮獲社區發展卓越獎，爭取連任的蔡英文總統3日親訪，地方熱烈歡迎，「千歲團」更勁歌熱舞展現銀髮活力，蔡宣布未來老人經費要到600億、幼兒經費要到1000億元，並和長輩們約定再給她4年，明年10月歡迎到總統府公益快閃。

「大家都說我們偏愛桃園，我不敢否認、更不敢承認！」蔡英文說，桃園正在發展、是最年輕直轄市，最需要中央支持，年輕人也在桃園落地生根，為了要讓他們第一哩路走更順，照顧年輕人方案還要再加碼，育兒經費上任以來從200億元變600億元，未來1年增加100億達1000億元，老人照顧經費已從50億變400億，未來4年1年增加50億元、要到600億元，當老人家和小孩都獲得好的照顧，年輕人就能沒有後顧之憂，做自己喜歡的工作甚至創業。

話鋒一轉蔡英文也提到，政府打下好基礎，讓台商回流引進7千億元，投資越來越多，創造優質就業機會，一度口誤低估桃園實力，讓一旁的市長鄭文燦連忙更正：「投資桃園總金額達1538億元！」讓蔡笑言第一名市長果然比她還清楚，桃園佳績「稱霸全國」，期許台灣要變成高階製造研發中心，呼籲大家再給蔡英文4年。

蔡英文也不忘幫爭取連任的立委鄭寶清拉票，笑讚他是「不老的老將」，在各個職位都做的非常好，給他機會一定會盡全力為桃園爭預算，中央各部會都會聽他講話，國會過半不能少鄭寶清，她也提到鄭文燦是一起打拼的老搭檔，曾任文宣部跟組織部主任，堪稱最聰明、最厲害，跟中央要經費沒有人敢說不可以，呼籲總統選小英、立委投寶清，政黨票投民進黨，三位一體聯手讓桃園發展更好、建設更多。

鄭文燦笑言，感謝總統幫忙讓桃園變不一樣，高喊「市長要拼、總統要挺」，要把小英高票送進總統府，市長爭取建設才比較有力道，不是只是爭面子。

龍岡社區發展協會首度有國家領導人到訪，里民都非常興奮，在寒風中高舉小英競選旗幟苦守等候，不乏年齡近百歲的長輩，蔡英文一到場受到支持者夾道歡迎，她也走訪關懷據點，欣賞銀髮長輩組成的「千歲團」熱舞，其中高齡98歲的曾爺爺也靈活舞動身軀，蔡也跟著打節拍互動。

「只要認真做，捐款就會到位！」龍岡社區發展協會理事長吳振芳提到，關懷據點經營有成，3年結餘達300萬，明年希望捐贈救護車給市政府，做其他社區標竿，更要讓長輩「走出去」，將舉辦環島公益快閃表演活動，希望首站能到總統府，獲小英當場首肯應允，吳振芳緊接著說要讓小英連任明年10月才能成行，讓蔡笑得合不攏嘴。

(中時 )