女星張柏芝與謝霆鋒離婚後，獨自帶著兩個兒子Lucas與Quintus生活，雖多年來有緋聞，然感情世界始終成謎，沒想到她去年11月又在香港誕下第三胎「小王子(Marcus)」，但至今未公布孩子爸的身分，而即將40歲的她，外型仍相當具有吸引力，一點都看不出是三個孩子的媽，昨她在個人網站貼出從小到現在的照片，認證她就是天生的美人胚子無誤。

張柏芝少女時期的證件照，脂粉未施卻美得讓人驚豔。(取材自張柏芝工作室微博)

張柏芝即將40歲、是三個孩子的媽，然無論身材或臉蛋，多年幾乎都是凍齡的狀態，她也曾說過出門不太化妝修飾，拿口紅點一下臉頰跟唇部就已閃閃動人，而她昨天在個人網站分享人生各階段的個人照，特地擺出跟當時一樣的pose做對照，非常俏皮，也看得出張柏芝五官一直沒什麼變，從小美到大。

一系列照片中，張柏芝童年時期的模樣，白皙的皮膚與自然地淺棕髮色，盡顯她中、英混血兒優勢，然其中最引人注目的，是她中學時期的證件照，只見照片中的她脂粉未施，卻掩不住清麗的眉目，淺淺微笑甜美可人，讓人大嘆不愧是女神級人物，擁有的是奢求不來的「神仙顏值」。

(中時電子報)