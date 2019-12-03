2020澳洲網球公開賽亞太區外卡賽會外賽在中國大陸珠海展開，寶島女單好手張凱貞、謝語倢與陳佩萱分頭出擊，只有張凱貞順利以6比0、6比0過關，不過謝語倢和陳佩萱還會在女雙外卡賽聯手，希望可以爭取到會內賽資格。

張凱貞因為受傷經過4個月休養重返賽場，今天澳網外卡賽女單會外賽單挑地主李秀媛，短短39分鐘就連下12局獲勝，晉級澳網外卡賽女單會內賽。

賽後張凱貞表示：「這次是手肘還是有點不舒服，傷勢應該八成好吧...。之前沒打海碩女網賽是因為身體狀況不允許，所以繼續休兵，畢竟休息是為了走更長遠的路，自己也不是年輕選手，對於每一個傷勢都要謹慎，不希望因為傷勢沒好硬拚再度受傷，打打停停也不是辦法，所以休息4個月也還不會很久，等傷勢完全好再出來不是更好嗎？」

張凱貞日前抵達珠海，在當地買了旺旺仙貝解饞，也希望替自己增添好運，她補充，目前手肘舊傷不會有陰影，「一樣盡力去打，痛了再說，除了單打也會跟徐竫雯搭檔報名女雙，她那麼年輕力壯，會在旁邊carry我的，參賽沒有壓力，我們會盡力做好，可以的！」

張凱貞曾兩度於澳網外卡賽取得進軍在澳洲墨爾本的會內賽資格，曾在2015年於深圳澳網女單外卡封后、去年在珠海單、雙打都進決賽並贏得女雙會內賽資格。

(中時 )