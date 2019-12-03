中央放寬台中火力發電廠（簡稱中火）燃煤10％容許差值，將嚴重影響中部地區空氣品質，台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等七縣市首長，3日齊聚台中市政府宣示，對抗空汙的決心！台中市長盧秀燕宣布，上周中火燃煤使用量已超過1,104萬公噸許可量，市府3日依法對中火開出第一張裁處書，開罰最高300萬元。

盧秀燕說，開罰後，將限期10天改善，中火如不改善，將按次處罰；甚至不排除撤銷1至2張許可證。

盧秀燕3日邀集彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊，及嘉義市副市長陳淑慧等七縣市首長，召開空汙治理緊急會報，強調中火每年生煤使用量應符合《台中市管制生煤自治條例》1,104萬公噸的上限，絕不容許存在10％的容許差值（誤差值）！

盧秀燕指出，台中市管制生煤自治條例規定，中火4年要減煤四成，明年1月25日前，生煤量不能超過1,104萬公噸，但是環保署卻在日前來了一紙函文，要求中火燃煤許可量得放寬10％容許差值，等於讓中火每年多燒110萬公噸生煤。

盧秀燕更強調，上月中央不顧地方反對，強行讓環評通過，在中火增加2部燃氣機組，從10部增加到12部，舊的機組卻1部都不拆，讓中火從全國最大的火力發電廠，躍升成為全世界最大的火力發電廠，對於中部人的健康、環境及空氣品質，都有相當大的危害，因此，七縣市首長3日齊聚台中，就是要「強力捍衛中部的天空！堅持守護民眾的健康！」

「中部人的命，不是命嗎？」彰化縣長王惠美指出，總統不是說不缺電？為何還要給中火10％燃煤容許量？她要求中火不能有10％容許空間，不能再增設機組，且既有機組要汰換。

與會的南投縣長林明溱說，中火細懸浮微粒（PM2.5）受害最嚴重的是南投縣，經統計肺腺癌死亡率排名第一的是南投縣，「我們忍無可忍！」如果中央要蠻幹，七縣市首長一定會聯合向中火提告，讓中央重視中部600萬人民的生命健康。

新竹縣長楊文科表示，他全力支持中台灣區域治理平台六點聲明，譴責中央不減碳、反增碳的政策！雲林縣長張麗善也譴責中央限縮地方政府在核發許可證時，管制生煤使用量的權限。

苗栗縣副縣長鄧桂菊，也針對中央放寬中火10％生煤使用量，呼籲環保署保持立場，因為「10％依法無據，健康沒有誤差值！」嘉義市副市長陳淑慧，也呼籲中央應遵照《臺中市管制生煤自治條例》規定，在明年1月25日前，將生煤量降至1,104萬公噸，絕不能增加新機組，並淘汰舊機組。

七縣市首長共同簽署「中台灣區域治理平台共同聲明」，提出六點聲明向中央發聲，要求中央正視地方聲音，落實減少中火生煤使用量，還給中部民眾乾淨天空。

(工商 )