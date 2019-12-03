景文科大旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班學生陳淑婉，以杏仁糕打造「夜市」，呈現台灣特有市井文化，今年在首爾舉辦的「AFA韓國世界廚藝大賽」獲金牌。（教育部提供／李侑珊台北傳真）

景文科大校長洪久賢(左)與景文科技大學餐飲管理系教師陳文正(中)，在「第十五屆技職之光頒獎典禮」現場合影留念。（李侑珊攝）

「第十五屆技職之光頒獎典禮」於3日舉行，景文科技大學餐飲管理系教師陳文正參加4年一度的「盧森堡世界盃國際廚藝競賽」，以「亞瑟王—出征」為主題的藝術麵包作品獲頒金牌，由教育部長潘文忠親手頒發「教師組－競賽卓越獎」，肯定傑出表現。

教育部表示，「技職之光」獎項頒布以來，迄今已邁入第15年，一路走來，技職教育從扎實的技術學習，邁向多元發展的時代潮流，更重視學生終身學習的能力，並期望從國民教育的根本革新，銜接技職教育精實穩妥與創新求變的教育目標，追求卓越表現，讓世界看到。

景文科大餐管系教師陳文正具備13年的飯店經驗，專長為麵包烘培，兩年半前則受邀到景文科大。

陳文正去年11月底參加「盧森堡世界盃國際廚藝競賽」，面對來自全球50多個國家地區，超過105組團隊、2000多名選手，在「藝術麵包」類項目中，創作「亞瑟王—出征」作品，獲得金牌，並在「技職之光」獲得「教師組－競賽卓越獎」殊榮。

陳文正說，考量到參賽國家是盧森堡，國旗圖案是獅子，因此聯想到亞瑟王的故事，結合獅子圖像，製作這項藝術麵包作品。談到台灣人與西方國家的麵包技術，他指出，歐美人士的主食雖是麵包，卻無法做到麵團雕塑人形的技術，台灣卻能達到，這也是他獲得金獎的重要原因。

景文科大校長洪久賢則說，景文科大通過勞動部認證，在校內成立乙級烘焙檢定場地，場地寬敞，且設備新穎，看到校內師生在國際競賽獲得佳績，盼未來持續努力，不斷精進專業技術。

(旺報 )