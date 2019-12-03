被譽為「年末最受期待古裝武俠劇」的陸劇《劍王朝》將在12月6日播出，該劇由知名導演馮小剛監製，李現、李一桐、劉奕君、何潤東領銜主演，讓網友們相當期待！今年以《親愛的‧熱愛的》一夕爆紅的「現男友」李現，來到古代搖身成為「現相公」開撩升級，不但偷看李一桐洗澡沐浴，甚至還不害臊地邀約她「一起雙修！」

《劍王朝》李現、李一桐「姨甥戀」備受矚目。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《劍王朝》改編自網路人氣作家「無罪」同名小說，劇中李現飾演個性俏皮的毛頭小子丁寧，外表看似活潑，內心卻懷著顛覆大秦王朝的抱負，準備上演一場「王子復仇記」。為了掩飾身分，李現與李一桐兩人以姨甥互稱，沒想到李現三度撩小姨招數相當豪放，先是偷窺李一桐洗澡被逮住質問時，不但不認錯還反撩她：「還不是因為你長得漂亮！」再來更露出賊笑要李一桐「乖乖地在床上等我，一起雙修啊！」，最後在被李一桐揪住耳朵時，花言言巧語：「在小姨心中我都比他們重要。」搞笑又臉紅心跳的互動讓網友相當期待姨甥戀的超強火花。

此番也是馮小剛首次轉戰網路劇擔任監製，對他來說是全新挑戰，坦言：「劇中動作戲非常多，都是真槍實彈的武打，演員們都親自上陣，這點相當吸引我。」李現曾在訪談節目中提到，拍攝武打戲時吊鋼絲吊到懷疑人生、腰肌勞損，還被劍鞘打傷3個手指不能動，如此傷勢卻仍堅持要親自上陣，也讓馮小剛盛讚他相當敬業，私下為人非常友善。

李現（右）在劇中開撩女主角。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《劍王朝》講述戰國末期，出身秦國都長陵的市井少年丁寧（李現 飾），看似不諳世事，實則高深莫測，每天所想都是顛覆大秦王朝，將和身為昔日權貴門閥千金的長孫淺雪（李一桐 飾），在這個以劍說話的時代，兩人共闖江湖、一解江湖恩怨。

(中時電子報)