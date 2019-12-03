中部地區七縣市首長今日開會討論空氣汙染問題，對此，環保署表示，近年來推動多項延續性空氣污染防制工作，迄今已陸續執行各項空氣污染防制行動方案，依104年至107年空氣品質監測站數據顯示，PM2.5平均濃度相較於104年改善約21％、紅色警戒站日數相較於104年改善約68％，顯示近年空污管制工作推動，已獲得相當改善成效。

據環保署統計，107年中部空品區PM2.5相較104年改善22％、紅色警戒站日數改善87％，有明顯的改善。

環保署說，從104年起與經濟部持續推動國營事業空氣污染減量及減煤增氣工作，台中火力電廠藉由推動減煤及既有燃煤機組加裝濕式靜電集塵器、更新排煙脫硫設備及改善觸媒脫硝設備等措施，其空氣污染物排放，已由105年每年3萬8千餘公噸，降至107年2萬9千餘公噸，推估至114年全廠空氣污染物排放量減為8442公噸，減量可達78％。

環保署強調，每年10月至隔年3月是臺灣空氣品質不佳的季節，在秋冬季節減少燃煤電廠運作，降低空氣污染排放，改善國內秋冬空氣污染問題，在空品不良季節進一步降載，減少瞬時空氣污染物排放，中火截至108年11月26日止共降載427次，降載減量占107年排放量約14.9％。

(中時 )