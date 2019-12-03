台灣已邁入老年社會，要如何預防及治療失智症？衛生福利部台中醫院高年科主任廖妙淯在警察志工訓練活動表示，投入志願服務活動，就是預防失智症發生的良方。

中市警第一分局日前舉辦「108年下半年警察志工聯繫會報暨特殊成長訓練」，邀請衛生福利部台中醫院高年科主任廖妙淯到場演講，廖醫師以其豐富「長期照護、慢性失智照護等醫療經驗，教導志工夥伴對失智症的治療與預防，有上百名志工參加，會中表揚績優志工。

台中市警局第一警分局副分局長周俊銘表示，台灣已正式步入高齡化國家，80歲以上老人平均每5人就有1名失智者。第一警分局的警察志工，有超過1／3是高齡志工，很感謝長輩們熱忱投入警察志願服務工作行列，以累積的人生經驗為社會治安盡份心力。

廖醫師表示，老年人平日維持規律的運動習慣、多動腦、均衡飲食、社會參與及人際互動均可有效防制及延緩失智症發生機率，她並以現場志工為例指出，投入志願服務活動，就是預防失智症發生的良方。

(中時 )