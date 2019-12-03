台東女中學生參加「旺宏科學獎」，以研究「歐洲蜂」與紅麴菌可能的共生關係為題拿下銀牌，獲獎的洪宇潔表示，全球蜜蜂數量銳減，該研究結果發現紅麴菌與幼蜂的健康有關，希望此發現能應用在維持蜜蜂的健康上，對農業、養蜂業有所助益。

東女數理實驗班洪宇潔、郭典淳、顏庭恩在東大教授林志輝及指導老師謝建智指導下，以「歐洲蜂與紅麴菌的可能共生關係探討」為主題，針對歐洲蜂的天然蜂巢樣品進行真菌調查，確認3種蜂巢樣品中都有紅麴菌，顯示紅麴 菌與蜂群可能有共生關係，該研究在今年「旺宏科學獎」奪銀。

洪宇潔說，全球蜜蜂數量銳減，對生態造成嚴重影響，過去就有研究發現在「巴西無螯蜂」蜂巢內的紅麴菌，可提升幼蜂的存活率，她們這次從「歐洲蜂」巢中分離出紅麴菌，發現二者有共生關係，未來若進一步研究，應可增進蜜蜂族群數量，對於生態、農業均有助益。

另外，陳宥均研究石墨烯的抑菌測試、李欣容從焦化洋蔥研究奈米碳點的穩定性，也都獲得化學類佳作；而指導老師謝建智，累計共帶領16位學生參賽，也2度獲得「特殊奉獻獎」。

東女指出，邁入第18屆的旺宏科學獎被喻為「高中的諾貝爾獎」，為國內孕育年輕創意科學的最佳平台，該校師生這次從131所參賽學校、597件作品中脫穎而出，拿下1銀2佳作，成果豐碩。

(中時 )