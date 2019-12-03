台中市府新聞局投入7.93億元在霧峰區打造「中台灣影視基地」，擁有包括金獎導演李安攝攝《少年PI的奇幻漂流》人工造浪池。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，「中台灣影視基地」擁有在奧斯卡金像獎摘金的《少年PI的奇幻漂流》人工造浪池，獲國際大導演李安認證。（盧金足攝）

全國最大片廠「中台灣影視基地」，由台中市府耗資7.93億元在霧峰區打造啟用後，吸引國內外劇組進駐拍片，市長盧秀燕3日表示，「中台灣影視基地」擁有在奧斯卡金像獎摘金的《少年PI的奇幻漂流》人工造浪池，獲國際大導演李安認證，還有深水池及2座全國最大攝影棚、1座中型攝影棚等設施，市府與產學界合作，提供最好影視藝文服務，打造成影視重鎮。

新聞局長黃國瑋今日在市政會議專案報告「打造影視重鎮，中台灣影視基地蓄勢待發」指出，霧峰的中台灣影視基地是全台首座公辦民營專業影視製片廠，以水拍攝、特效拍攝作為發展定位，基地面積3.12公頃，今年10月7日開幕，有科幻電影《海霧》、網路劇《2049》、電影片《我心我行》等多家劇組洽借使用。

黃國瑋說，中台灣影視基地營運團隊「中影八德股份有限公司」整體集團擁有60年以上影視製作經驗、資源，台灣頂尖影視製作團隊，具備人才培育能量，具產學合作實績，服務範圍包含「投資開發」、「製作拍攝」、「器材租賃」、「後期製作」、「海外發行」等。

針對產學合作，新聞局輔導中台灣影視基地營運團隊與朝陽、亞大簽訂產學合作契約，開設專業教師合授課程，並邀請專業師資開設專題式工作坊、專題式講座等；進行人才培育，例如辦理兒童動畫體驗營、國小師資培力工作坊、影像製作實務營等，明年度持續開課，總課程時數至少240小時。

黃國瑋表示，新聞局每年編列3000萬元進行影視補助，包含拍片取景補助、住宿補助、影視活動補助等，2020年研擬新增影視基地場租補助；為劇組提供協拍資源整合及行政協助，吸引更多劇組來台中拍片。

盧秀燕說，台中市境內有17所大專院校，涵蓋包括影劇、設計、藝文、美術等相關科系，在地人才能量相當強大，市府在影劇方面將與學校合作，發揮影視的強大力量。

(中時 )