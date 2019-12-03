台中市長盧秀燕今天針對環保署放寬台中火力電廠生煤量「10％容許誤差」，召開中部7縣市首長空汙治理緊急會報，宣布對中火祭出首份裁處書，開罰300萬元罰緩，更表示若中火持續不改善，不排除撤銷1至2張操作許可證，對此環保署回應「10％容許誤差」係因2001年修法就調整至今，絕對不是今年才放寬。

環保署指出，中火近年來透過減煤及既有燃煤機組加裝濕式靜電集塵器、更新排煙脫硫設備及改善觸媒脫硝設備等措施，讓空氣污染物排放由105年的每年3萬8千餘公噸，降至107年2萬9千餘公噸，預估113年新機組報到後，114年全廠的空氣污染物排放量將減為8442公噸，減量達78％。

環保署強調，每年10月至隔年3月是台灣空氣品質不佳的季節，在秋冬季節減少燃煤電廠運作，降低空氣污染排放，改善國內秋冬空氣污染問題，在空品不良季節進一步降載，減少瞬時空氣污染物排放，經查中火108年度截至11月26日總計降載427次，降載減量占107年排放量約14.9％。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，以台中來說，現在這個季節的主要汙染源並不是中火，有些是從北部工業區飄來，也有部分是來自中部地區的民營電廠例如六輕，因此該檢討的應為調整產業結構、發展替代綠能、並將老舊的發電機組進行更新，否則再多的口水也恐怕只會淪為競選口號。

(中時 )