茶葉比賽特別聘請茶葉改良場林金池課長〔右〕擔任主審。〔謝明俊攝〕

比賽結果，鄧國權茶行一舉囊括特等及頭1、2、3名獎項。〔謝明俊攝〕

頭份市農會舉行今天東方美人茶比賽

頭份市農會冬季東方美人茶比賽

頭份市農會東方美人茶比賽

頭份農會3日上午舉行今年冬季東方美人茶比賽決賽，這次比賽共有來自桃竹苗三縣市共337點參賽，經茶改場專家當場品評後，選出特等、頭等等獎項，結果頭份市鄧國權茶行一口氣囊括特等及頭1、2、3等4個獎項，是本次比賽的大贏家，另銅羅鄉曾義港拿下頭3及頭等2個獎項居次。據悉，今年冬季東方美人茶因雨量少，因而影響產量、品質，因此在比賽過程中淘汰不少參賽茶，但前10點仍保有相當的品質水準，實質名歸。

頭份市農會表示，今年冬季東方美人茶比賽，共有來自桃園、新竹及苗栗本地共337點參賽，每個茶廠最多可提10點參賽茶，比賽從2日開始，在頭份市農會6樓會議室展開評選，這次比賽，農會特別邀請茶葉改良場課長林金池擔任主審，經過第1天初選，剩餘10點參加最後決選，並在3日上午進行決選評審，並當場拆除密碼彌封，對照參賽人身分後宣布結果。

據林金池表示，今年參賽的東美茶，因受雨量短小的影響，品質及產量都略受影響，部分參賽茶在後續處理上乾躁不足，而影響茶葉品質，所以在初選階段淘汰不少參賽茶，不過，進入決賽的茶品都保持應有品質水準。林金池指出，由於氣候影響小葉蟬活動，所以向來東方美人茶以夏季的品質最優，冬季會較為減色。

本次比賽結果，頭份市鄧國權茶行一舉囊括了特等及頭1、2、3名等4個獎項，是最大的贏家，其次是銅鑼鄉曾義港拿下頭3及頭等2獎項，苗栗茶農表現相當優良。

小檔案：茶葉比賽過程簡介。

根據茶改場林金池課長表示，目前國內舉辦茶葉比賽都依照國際標準規則進行，每一個參賽點茶葉稱重3公克，分成2份，每份以150cc熱水沖泡5分半鐘，其中1份沖出一杯，另1份沖出2杯，再靜置8分鐘後待茶溫降低至40度C左右開始品評。

林金池指出，品茶過程是先聞香，接著再查看茶湯顏色、品嘗茶湯，最後要觀察泡過的茶葉，以評定茶葉狀況及製茶過程等等，經過這些程序才完成茶葉品鑑。

林金池等3位評審品選出的特等茶。〔謝明俊攝〕

評選茶葉3步驟：1、聞香。〔謝明俊攝〕

評選茶葉3步驟：2、品嘗茶湯。〔謝明俊攝〕

評選茶葉3步驟：3、檢視茶葉。〔謝明俊攝〕

品選結束後開放民眾品嘗特等茶。〔謝明俊攝〕

(中時 )