距北韓向美國提出的無核化談判期限，剩下不到1個月，負責對美事務的北韓外務省副相李泰成3日批評，美方不但未以實際行動回應朝方，更不斷老調重彈，主張進行可持續的實質對話，他警告，美方今年收到的「聖誕禮物」將取決於華府的態度。

北韓官媒朝中社報導，李泰成表示美國為爭取時間不擇手段，所謂「可持續的實質對話」，其本質是試圖把北韓引誘到談判桌上，並藉此扭轉國內政局和選情的「愚蠢小計謀」。李泰成又稱，每當美國內外受困，「就會像鸚鵡那樣重覆同樣對話，北韓已經聽膩這番言論，恐怕再也沒有人會聽信這種如出一轍的謊話」。

李泰成強調，北韓至今的所作所為，一直保持透明公開，更不想隱瞞要做的事情，所以北韓再次提醒美國，年底期限步步逼近。他語帶威脅地表示：「現在剩下美國要做出選擇，我們要拿出什麼聖誕禮物，完全取決美國的決斷。」

與此同時，又有美軍偵察機在朝鮮半島上空執行任務，追蹤美國軍機動向的社群網站帳戶Aircraft Spots表示，美國空軍E8C及RC135U偵察機3日飛到南韓上空，相信是為監視北韓的動向。韓軍認為，美國偵察機最近執行任務時都會開啟位置識別設備，有意展現對北韓的監視能力，可能在集中監視北韓的中長程飛彈基地。

(中時 )