退輔會福壽山農場露營區清晨已經結上厚厚一層白霜。(圖/福壽山農場提供)

受到大陸冷氣團南下影響，今天上午全台各地的氣溫都明顯偏低，海拔2574公尺的退輔會福壽山農場露營區清晨已經結層白霜。

福壽山農場露營區人員今天表示，近日早晨露營區都會有厚厚的白霜，待太陽出來照射後會轉成露水，尤其是露營區內的高山天然湖「藍茵湖」，早上就像是走到銀白森林一樣夢幻，但也提醒露營遊客，氣溫下降帳篷會結冰，一定要帶足夠的禦寒裝備。

福壽山農場設有露營區，標高為2574公尺，為全台最高海拔的露營營地。

(中時 )