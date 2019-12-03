福壽山農場露營區清晨結白霜 16:512019/12/03 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 退輔會福壽山農場露營區清晨已經結上厚厚一層白霜。(圖/福壽山農場提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 退輔會福壽山農場露營區清晨已經結上厚厚一層白霜。(圖/福壽山農場提供) 受到大陸冷氣團南下影響，今天上午全台各地的氣溫都明顯偏低，海拔2574公尺的退輔會福壽山農場露營區清晨已經結層白霜。 福壽山農場露營區人員今天表示，近日早晨露營區都會有厚厚的白霜，待太陽出來照射後會轉成露水，尤其是露營區內的高山天然湖「藍茵湖」，早上就像是走到銀白森林一樣夢幻，但也提醒露營遊客，氣溫下降帳篷會結冰，一定要帶足夠的禦寒裝備。 福壽山農場設有露營區，標高為2574公尺，為全台最高海拔的露營營地。 (中時 ) #露營區 #福壽山 #農場 #白霜 也許您會感興趣 推薦閱讀 川農新理念 打造休閒農場獲獎 04:092019/11/29 話題觀察 興大、泰國天賜農場簽合作協議 04:092019/12/01 企業經營 關西草莓提早2周入產季 嚐鮮可趁早 14:432019/12/01 旅遊 循環實驗室》後有機農場救活土壤 04:102019/12/02 生活新聞 全台最大清水岩溫泉露營區 年底開放 16:012019/12/02 生活 社頭清水岩溫泉露營區 今完工 04:102019/12/03 地方新聞 福壽山藍茵湖像銀白森林 美極了！ 13:232019/12/03 旅遊 生活熱門新聞 不尋常降雨訊號 專家：周四兩地區將有致災性大雨 - 生活 今年冬天會很冷？氣象局回應了 - 生活 好市多驚現鼎泰豐這商品 網吃完讚：很優秀 - 生活 搭台鐵絕不選莒光號？網曝3原因 - 生活 防寒氣 中醫：身體這6部位保暖最重要 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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