強颱北冕（Typhoon Kammuri）今天挾帶狂風豪雨侵襲菲律賓，造成部分地區停班停課，不少樹木及電線杆倒塌，有的地方水深甚至到達屋頂，至少一人死亡，首都馬尼拉國際機場基於安全考量準備關閉半天。水災和土石流警示發布後，約有34萬人撤離。

北冕預定掃過馬尼拉南方地區。馬尼拉除了是約1300萬人的家園，也聚集數千名前來參與東南亞運動會（Southeast Asian Games）的運動員。

天氣預報顯示，北冕最大持續風速每小時155公里，瞬間最大陣風時速235公里。天氣預報指北冕有所減弱，但仍然強勁，現正移向馬尼拉南部，預料周四離開菲律賓。

北冕是今年第20個侵襲菲律賓的颱風，昨夜緩慢行經菲律賓中部群島並有些微減弱。部分地區通報輕微的災損。

災害應變官員孟多薩表示：「我們仍持續評估災損，但目前看來蠻嚴重的。」他指出許多樹木和電線杆都被吹倒。他還說：「其中一處，水位甚至到達屋頂…我們也有人員被碎裂的玻璃擊中。」

馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場將從上午11時到晚間11時預防性關閉12小時，近500班航班取消，不過在未受颱風影響區域航班照常運作。

(中時 )