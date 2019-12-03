卡神養網軍 蔡英文：必要行動防止錯假訊息 16:532019/12/03 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文回應卡神楊蕙如養網軍，導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生事件。（圖／總統府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 卡神楊蕙如遭北檢起訴，養網軍帶風向，導致大阪辦事處處長蘇啟誠因壓力過大輕生，總統蔡英文今日受訪表示，這件事情已進入司法調查階段，她不能在個案上做評論。 蔡英文強調，政府立場一向都很清楚，不願意看到，也會採取必要行動來防止製造錯假訊息，更要防止錯假訊息混淆是非，甚至造成社會的對立。這不只是政府要做，全體人民也都要有足夠的警覺，相信大家都不希望看到為了選舉的利益，做這樣的操作。 (工商 ) #蔡英文 #蘇啟誠 也許您會感興趣 推薦閱讀 公聽會後林環牆再發聲明 列十大論文門證據 11:062019/11/29 政治 2020台灣要怎麼贏？ 11:432019/11/29 國際 韓國瑜喊民調唯一支持蔡 小英回應了 20:442019/11/29 政治 都是打字機的錯 04:102019/11/30 時論廣場 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 蔡英文消遣藍 還好2016年政黨輪替 18:082019/12/01 政治 瑜出奇招 民調唯一支持蔡英文夠震撼！小英反嗆支持韓國瑜 不需躲躲藏藏 04:102019/12/02 政治要聞 蔡英文論文風波再起？洛杉基提四大詭異點 13:242019/12/02 政治 蔡英文屏東輔選蘇震清：總統故鄉不能輸！ 20:432019/12/02 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 政治熱門新聞 聲淚俱下痛罵蔣經國？網嘆：吳怡農玩完了 - 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 - 政治 最新民調出爐 韓支持度韓黑驚：好鐵！ - 政治 1450網軍頭抓到了！韓粉驚爆：還沒完… - 政治 他們也跳船？韓家軍再添新戰將！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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