卡神楊蕙如遭北檢起訴，養網軍帶風向，導致大阪辦事處處長蘇啟誠因壓力過大輕生，總統蔡英文今日受訪表示，這件事情已進入司法調查階段，她不能在個案上做評論。

蔡英文強調，政府立場一向都很清楚，不願意看到，也會採取必要行動來防止製造錯假訊息，更要防止錯假訊息混淆是非，甚至造成社會的對立。這不只是政府要做，全體人民也都要有足夠的警覺，相信大家都不希望看到為了選舉的利益，做這樣的操作。

(工商 )