桃園市地政局遭刪90億元，創下紀錄。（甘嘉雯攝）

甲動發威！桃園市議會3日審查新聞處預算，1億2000萬的預算，刪除加擱置4000多萬元占1／3，為不讓上周審科技與捷運局人數不足，而出現6分鐘通過56億的情況重演，國民黨甲級動員，未到者要罰1萬元；另外，地政局去年提撥平均地權基金85億元繳庫列為歲入，但標售率不佳，不料明年還將提撥平均地權基金90億元繳庫列為歲入，舒翠玲動議要求刪除通過，這是有史以來最大一筆金額。

國民黨籍議員指出，新聞處行銷活動認為不該只針對市長鄭文燦1人，另包括吉祥物版權費、媒體置入、加班費用、市政刊物、市長出國編列攝影費，都被刪除或擱置。

「桃園市行銷好，也會讓桃園被看見！」民進黨籍市議員林俐伶、陳雅倫等人紛紛跳出來護航，但在國民黨人數優勢下，擱置或刪除達3464萬9718元，新聞處長詹賀舜表示，僅能力拼2、3讀黨團協商，讓預算翻盤。

不過國民黨團到下午火力全開，市議員舒翠玲發動，以不同意鄭文燦市長繼續「賣地」為由，動議刪除平均地權基金繳庫等90億元歲入預算，在表決時，國民黨以人數優勢確定刪除，這是市府今年審查預算以來第一次被刪除歲入預算，也是有史以來金額最大的一筆。

「不同意市長鄭文燦繼續當富家紈褲子弟、賣祖產！」舒翠玲說，2015至2018年間鄭文燦總共賣地322.8億元，撥入市庫花掉了200億元，然而今年預計賣地30筆，挹注市庫85億元，截至9月賣地所得卻僅挹注20億元。

舒翠玲進一步表示，若今年如預算賣掉30筆土地後，桃園市就只剩下41筆、面積4﹒5公頃，價值約62億的土地，不同意鄭文燦賣祖產，但民進黨蔡永芳反對並提議擱置，但在國民黨團的人力優勢下，僅5票贊成擱置、有14票反對擱置，經大會表決是否刪除，刪除通過。

(中時 )