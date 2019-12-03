舊有排練場全毀。(鄧博仁攝)

優人神鼓團隊希望能利用被火侵襲的銅鑼、樂器，利用藝術家的巧手，讓媒材再生。(鄧博仁攝)

劉若瑀(圖右)與黃誌群(圖左)將帶領團隊，走向重建之路。(鄧博仁攝)

今年八月，表演藝術團體「優人神鼓」遇祝融襲擊，位於文山區的老泉山上排練場全毀，存放於排練場的訂製鼓、銅鑼毀於一旦。經數月沉澱，團隊在今(3)日宣布將啟動災後共建計畫，一起走向重建之路。創辦人、藝術總監劉若瑀表示，在排練場燒毀後，周邊荒蕪的空地有了餘燼的滋潤，在幾個月內綿延冒出不同的新作物，讓她對未來更能正向以對，「老泉山總能給我們無限的希望，也讓我感受到大自然對優人神鼓的厚愛，優人神鼓能夠浴火重生，需要感謝的真的太多太多。」

劉若瑀表示，重建計畫預計於2021年底完工，「未來希望排練場不只是排練場，能夠透過自然生態建築家的協力，打造成擁自然生態的小小藝術聚落，並與其他藝術家合作，將這些被火燒過的銅鑼、鐵製品，變成不同的藝術展品，打造成一個焚燒的美術館。」而日前也擬定將與曾合作過的潑墨藝術家柯淑玲一同以燃燒過的木頭做為素材，再造藝術的新生。

劉若瑀回憶，在得知火災的當下，團隊焦急、手足無措，也因九月要至北京巡演，眼下當急之務便是張羅演出樂器，「要訂製的就趕快去訂製，要借的拼命去借，那是現在想起來最困難的難關。當時也另外用了帆布搭建一個緊急排練場，但搭了三天，颱風就把它吹垮了。文化部雖是第一次啟動這麼大量的急難救助，但也幫了非常大的忙，讓我們能夠先解決當時巡演的相關費用。」

優人神鼓於1988年成立，其於老泉山上的排練場在2008年被台北市列為文化景觀。即使在今年遭遇火災的侵襲，劉若瑀仍堅持要領著團隊在老泉山上重新開始，「我在就讀紐約大學時，有幸能參與波蘭劇場大師果托夫斯基來紐約大學開設的特別課程，並跟著大師一起到加州做特別訓練，在一片樹林、一座小穀倉中，每天下午修練到早上，過著沒有電的生活長達一年，這改變了我的一生。回台後我也努力將劇場與大自然做連結，剛好爸爸介紹了老泉山上的這塊地，我就一直在這裡扎根至今。」

劉若瑀表示，歷經火災的試煉，她可以感受到團隊產生了更大的向心力與凝聚力，「以前大家一起巡演，會一起煩惱表演的問題，但某天猛然回頭一看，卻發現家被燒了，那種感受真的不一樣，每個人都想奉獻心力來重建這個家。幾個月以來，我也很感謝各方幫忙，一些朋友都浮上了檯面，捐款贊助或是幫忙，希望在重建劇場後，能夠再邀請各方上山，利用排練場外新生長出的作物，煮一桌好菜回報給大家。」

(中時 )