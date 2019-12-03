埔心植葬園區就是一座熱鬧溫馨的公園，不像傳統墓園，沒有陰森的感覺。(吳建輝攝)

選擇植葬區的民眾就不立碑記名，家屬將先人處理好的骨灰埋入園區內，並植入園方提供的紫嬌花或蜘蛛百合並加以布置。(吳建輝攝)

民眾可以依照先人喜愛布置，打造自己的專屬空間，民眾大多會擺上先人生前喜愛的布偶或熱愛的運動。(吳建輝攝)

多元葬法像是樹葬及海葬，國外早已行之多年，「埔心自然葬生命紀念園區」是彰化縣內唯一採用環保植葬的公墓，2011年埔心鄉第五公墓原地重建規畫，畫設約2甲多土地公供自然葬使用，目前共有353位「住戶」，及32隻寵物，園區空間明亮，與傳統納骨塔有全然不同的感受，

近年環保意識抬頭，除了日常生活外，人生最後一程該如何更環保的道別，也成為各地政府努力的目標，彰化縣埔心鄉第五公墓，2011年就向內政部申請補助，成為全縣首創也是唯一的環保葬園區，但一開始不太順利，民眾傳統觀念較守舊，當時啟用過了4年才有先人「入住」，但隨著園區知名度日漸提高，越來越多人也吸引其他鄉鎮市公所到此觀摩。

園區管理員朱小姐表示，選擇植葬區的民眾就不立碑記名，家屬將先人處理好的骨灰埋入園區內，並植入園方提供的紫嬌花或蜘蛛百合並加以布置，事實上自治條例有訂定兩年輪流使用，但目前土地使用還足夠，不會強制要求離開，園區整個整建完畢後，預計可以提供3萬位置供使用。

朱小姐說，埔心植葬園區就是一座熱鬧溫馨的公園，幾乎每天都有人來探望家人，園區內也有英國人及荷蘭人葬在這邊，這裡不像傳統墓園，沒有陰森的感覺，而園區除供先人使用，也有合法的寵物葬區，所有家屬都能依照先人喜愛布置，打造先人的專屬空間，像是喜歡打麻將的就放一整組袖珍麻將，熱愛騎乘單車就放單車，處處都有感人且溫馨的故事。

(中時 )