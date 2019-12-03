華為員工離職被公司起訴敲詐勒索，被羈押251天！

原本因受美國制裁而獲中國大陸民眾以愛國心大力支持的華為，近日卻在處理前員工離職風波不當，陷入嚴重的媒體與網路公關危機。一位老員工在領取離職補償後因華為處理不當而被關251天，華為卻從未道歉引發眾怒。一篇網文甚至猛酸華為稱，「這個世界上存在著兩個華為，一個是孟晚舟的華為，一個是李洪元的華為」。

這位在華為工作13年的前員工李洪元因公司不願續約，在與人資部門協商後依勞動法從公司領取人民幣30萬元（約新台幣132萬元）的離職賠償費。但事後卻遭華為控告涉嫌敲詐勒索，李洪元因而被深圳市公安局拘留251天，直到今年8月才因證據不足以不起訴處分並獲釋。李洪元甚至為此獲10萬元人民幣的國家賠償。

李洪元的事件在網路上立即沸騰起來，並被稱為「251事件」，外界批評華為處置不當，應該向李洪元道歉，但華為卻發表強硬聲明表示公司有權利、也有義務，基於事實對於涉嫌違法的行為向司法機關舉報。「如果李洪元認為他的權益受到了損害，我們支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為。這也體現了法律面前人人平等的法治精神。」

華為這篇回應被解讀為「歡迎來告」，做為一家大企業，對完全理虧的事實擺出霸道的姿態，不僅拒不道歉，還有網友指證華為在網上進行輿情控管，動用影響力讓網管撤下對公司不利的負面報導與網路評論，更激發了網民與媒體輿論的憤怒。

媒體分析指出，過去兩年美國對華為的制裁激起大陸民眾的愛國心，給予華為高度的支持，任何對華為的批評都會引來「不愛國」的質疑，但現在情況已快速轉變。華為官方微博下，現在出現許多少與華為產品無關的留言，紛紛指責華為「非法關押251天，抗議華為，吃人血饅頭！」網民們也諷刺 「大學985，工作996，離職251，維權404」，意思是就讀一流大學的人才，在華為工時超長，離職時卻得到了入獄的對待，想在網上發生維權還會被消音。

網路評論指出，「251事件」處理不好，可能就是華為的滑鐵盧，會比受到美國制裁更嚴重。尤其正逢華為財務長孟晚舟在加拿大被捕一週年，評論稱：「這個世界上存在著兩個華為，一個是孟晚舟的華為，一個是李洪元的華為。孟晚舟的華為有國家大敘事的加持，越來越矯情，越來越傲嬌；李洪元的華為則脫去一切偽裝，越來越真實，越來越卑微。」

媒體指責以「狼性」競爭力著稱的華為說，「狼性不應該吞噬人性」。李洪元是否因舉報華為某部門造假而被陷害，公司應該查明，給公眾一個交待。

(中時電子報)