阿嬌表示和婆婆關係很好。（圖／翻攝自秒拍）

Twins成員鍾欣潼（阿嬌）去年和「醫界王陽明」賴弘國結婚，近日兩人上《花花萬物》談婚後心得，蔡康永突然問到賴弘國是否曾被父母阻止娶明星？賴弘國坦言這件事沒跟阿嬌說過，起初父母親還不認識阿嬌時確實阻止過，因不想娶名人引起關注，但了解阿嬌後便放心，婚後賴弘國帶媽媽去看阿嬌演唱會，母親還感動大哭說：「原來我們的媳婦這麼優秀」。

阿嬌最近和賴弘國攜手上節目，兩人正面澄清網上關於賴弘國的謠言都是假的，阿嬌說：「是我一個黑粉黑他的」，對老公十分放心。談到求婚經過，阿嬌承認是自己主動求婚，有次兩人去旅遊，阿嬌為了完成人生清單想玩跳傘，賴弘國竟願意陪她，令阿嬌覺得很浪漫才認定對方，賴弘國則笑說慶幸當時做了跳傘這決定，「但不會再跳第二次」。

雖然婚後兩人會討論各自的賺錢花用，但阿嬌婚前有堅持，絕不出婚禮相關的花用，只因不希望「拿錢把自己嫁出去」，兩人去年在美國舉行婚前派對，年底又回到香港宴客，賴弘國坦言「壓力有點大」，自嘲「怎麼會有人結婚結到快破產」。

被問到婆媳關係，阿嬌笑說自己和婆婆的關係比賴弘國和媽媽之間還好，有時夫妻倆吵架賴弘國會把媽媽拿出來指責阿嬌，阿嬌便會親自向婆婆求證，賴弘國也承認，起初父母不贊成他娶阿嬌，因擔心跟藝人結婚會引來關注，但認識阿嬌後就沒再反對，甚至還在阿嬌演唱會上感動大哭，小S則調侃說：「我覺得你爸媽可能太怕她（阿嬌）了」，虧說應該是故意要哭給阿嬌看，笑翻全場。

(中時電子報)