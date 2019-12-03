田方倫要網軍永遠記得「他們曾經用ptt殺死一個外交官」，這就是「卡神網軍的正義」。（黃福其攝）

「卡神」楊蕙如以網軍在關西機場案，攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，被北檢以侮辱官署罪嫌起訴。國民黨下午召開「網軍抓到了！北檢認證！」記者會，要求駐日代表謝長廷主動返台接受調查是否幕後教唆、外交部長吳釗燮應出面譴責楊女，蔡總統既主掌外交又曾是民進黨主席，如今綠營網軍害死外交官，蔡總統應向社會雙重道歉。

國民黨副發言人黃心華強調，全案後續還有非常多疑點可追查，北檢的起訴書、監察院調查報告，都指出當時楊蕙如的網軍「idcc」發文的IP位置包括「東京及政府機關專用網址」，謝長廷在此案有什麼關係，希望檢調單位要查明向國人交代。

國民黨下午由副發言人黃心華、前大使介文汲、不分區立委提名人陳以信、青年團總團長田方倫共同主持記者會後，也邀民眾一起到外交部前參與「民進黨網軍逼死外交官，為蘇啟誠處長討公道」抗議活動。

介文汲沉痛表示，過去同為外交官同事的蘇啟誠出身農家，從特考一路從科員升上來，待人謙和有禮，在日本系統服務多年，榮譽感極重，且用生命捍衛清白。司法檢調單位一定要還蘇清白，「政治再如何不堪，也不該害死一個好人」。

他表示，楊蕙如以網軍操作輿論事件曝光後，外交部的態度、立場至今仍「冷靜地置身事外」，於理於情都無法讓人接受。當時有諸多惡毒言論指向駐大阪辦事處，每個字都跟一把刀一樣，殺死好人。雖然政治攻防、選舉策略都是正常的，但不能到把好人活活逼死、把國家面子丟盡。期望檢調單位繼續釐清真相、向上追查，讓採取這種手段對待政治異己的人，得到應有的最嚴厲制裁，要讓種種冤屈就此中止。

陳以信表示，此次起訴案對網軍有威嚇效果。起訴書上可看見，蘇啟誠受到的羞辱是由楊蕙如所雇網軍帶風向，但楊養網軍每人每月1萬元，資金來源是哪裡？有沒有政府預算或外交預算在裡面？政府在這個事件成為幫兇？他認為這些疑點，絕對該繼續追查。

他說，眾所皆知楊蕙如與謝長廷關係匪淺，甚至過去楊曾幫謝寫書，是否謝就是操盤手？謝是否指使帶風向，也是犯罪嫌疑人？檢調單位應另案偵辦，也請謝主動返台接受調查，並下台負責。

陳以信提出四點，外交官是總統在國外的分身，身為外交最高長官的蔡英文不內疚？楊蕙如事件只是民進黨網軍的冰山一角，蔡英文曾是黨主席難辭其咎，應向國人道歉；外交部長吳釗燮事發至今，只表示尊重司法，沒有一句斥責？請吳以外交官大家長出面譴責楊蕙如；外界質疑謝是否為始作俑者？謝應出面說明，中華民國大使可能介入輿論致死案件，是對國家的羞辱，應下台負責。

青年團總團長田方倫憤慨表示，作為網路原住民，從沒想過網路會成為殺人工具，鍵盤上沾上外交官的血，他要網軍永遠記得「他們曾經用ptt殺死一個外交官」，這就是「卡神網軍的正義」，這樣的網路操作正確嗎？誰才是真正可恥的那位？期待楊蕙如、謝長廷出面自省，與大眾、外交官家屬道歉，他強調：「謝長廷大使你該下台了」，請謝主動回台接受調查。

(中時 )