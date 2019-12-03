去年關西機場事件，駐大阪辦事處前處長蘇啟誠，因承受不了網軍輿論攻擊自殺身亡，如今「卡神」楊蕙如被查出就是當時的幕後領導，已被台北地檢署起訴，此事鬧得沸沸揚揚。今（3）日國民黨副總統候選人張善政，接受Yahoo TV專訪時也提到，楊蕙如曾向韓國瑜陣營開價500萬元，可協助在網路上「帶風向」，其實早在今年7月，本報就已獨家披露此事。

知情人士向本報透露，去年高雄市長選舉時，楊蕙如曾找上韓國瑜陣營，以LINE帳號「琪琪」密集聯繫，且不放個人照片，對話也相當保守，但卻很愛炫耀自己在PTT上的豐功偉業，但遇到敏感的訊息會收回，也會用通電話或面談的方式，相當低調謹慎，就怕訊息遭有心人士外流。當時楊蕙如自稱握有500到1000個假帳號，可在PTT上帶風向，但雙方會面幾次下來都沒有具體結果。

今日張善政再提及此事，透露當時韓國瑜陣營因無法接受價碼拒絕，而被問到韓營是否有網軍，他則表示操控網軍需要「糧草」，但韓營既沒有糧草，更沒有網軍。

(中時電子報)