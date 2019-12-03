文化大學匯聚全球國際學術大師的「華岡大講堂」，12月3日邀請日本醫學專家、日本國立弘前大學校長佐藤敬蒞校演講。（文化大學提供／李侑珊台北傳真）

文化大學匯聚全球國際學術大師的「華岡大講堂」，12月3日邀請日本醫學專家、日本國立弘前大學校長佐藤敬蒞校演講。（文化大學提供／李侑珊台北傳真）

文化大學匯聚全球國際學術大師的「華岡大講堂」，12月3日邀請日本醫學專家、日本國立弘前大學校長佐藤敬蒞校演講，分享弘大將原是日本最短命的青森縣成功延壽的經驗。

佐藤敬表示，弘前大學是全日本最多學生的醫學院，20多年前弘大的治校方針就是與地區共創，向世界發聲，透過高校與產官學合作，並以啟發型健診特色，推動社區健檢及健康教育，開創青森縣成為長壽村的奇蹟。

佐藤敬校長主講「弘前大學～與地區共同創造並將其傳播到世界」。他分享「壽命革命」的豐碩成果，並站在高教機構的大學角度上，展現高魄力的社會責任及與結合地區振興方式，包括弘前大學協助將青森縣的特產蘋果，實現農水產品的加工高附加價值化，結合可再生能源的活用，這些不但是高教機構的責任，更是活化地區的最佳典範。

佐藤敬校長也提到，弘前大學在20年前訂立的治校方針，就是與地區共創，向世界發聲，不但將未來技術遺產的技術機器保存在弘大校園裡，見證歷史更與企業共同合作成功養殖鮭魚，與政府共同推動亞洲健康構思，將日本經驗推廣到亞洲各國，產官學三方共贏，成為日本相當知名的典範。

根據日本厚生省最新報告，2018年日本男性平均壽命81.25歲、女性為87.32歲，是全球男女均壽最高的國家；日本也是亞洲第一個實施長期照護保險制度的國家。但很多人並不知，以種植優質蘋果聞名於世的青森縣，曾經是日本「最短命的縣」。

為此，日本政府委由日本本州最北端、也是青森縣唯一國立大學的弘前大學，進行長期的研究及為居民作健康規畫，這場「壽命革命」成功為青森縣居民延壽，佐藤敬校長居功厥偉。2019年3月，弘前大學更獲得第一屆日本開放創新技術獎最高獎項的總理大臣獎，得到媒體和業界高度評價。

國發會副主委郭翡玉則指出，目前教育部推動社會責任實踐計畫與佐藤校長的方向與內涵一樣，今年被譽為是台灣的地方創生元年，她以「五支箭」介紹台灣地方創新的策略與作法，這五支箭就是企業投資故鄉、科技導入、整合部會創生資源、社會參與創生及品牌建立，展現政府全面推動地方創生的決心與努力。

現場文大教務長方元沂、研發長顏敏仁等專家學者與談，透過社區長照、社區健康照護、大學社會責任、地方創生等熱門話題，讓師生聆聽一場專業講座。

佐藤敬校長長期在弘前大學醫學院服務，歷任弘前大學醫學院教授、院長，2012年2月擔任弘前大學校長迄今，對於日本長照、社區醫療體系有非常多的建樹。

文大校長徐興慶指出，文大自今年9月開始，平均每個月推出一場大型高素質的學術論壇「華岡大講堂」，匯聚國際學術大師，以引領文大師生深刻省思生命的意義，及學術研究與社會共鳴的全新價值。未來還將邀請日本德川博物館理事長德川齊正、2020東京奧運主場館設計人、日本東京大學教授隈研吾，分別依其歷史文物、建築設計等學術研究專長，對文大師生發表專題演講，並與台灣相關領域知名學者進行深度對話。

(旺報 )