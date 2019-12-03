建築師王秋華獲第21屆國家文藝獎，是第一位獲獎的女性建築師。（國家文化藝術基金會提供／許文貞傳真）

長年投入環境紀錄的紀錄片導演柯金源，以節目「我們的島」聞名，也是台灣生態環境紀錄片的代表人物，以田野調查持續記錄和報導台灣自然生態、環境變遷和公害事件，今（3）日獲得第21屆國家文藝獎。這也是首度有紀錄片工作者獲得國家文藝獎。對於得獎，柯金源表示，「今年能夠獲得評審委員的支持，對台灣的紀錄片工作者來說，代表同樣獲得了重視。」

柯金源表示，接到得獎消息時，內心其實很緊張，因為台灣各地區的紀錄片工作者都在努力傳達共同關心的議題，「1980年代之後，很多紀錄片工作者很關注民主化、人權、勞工等議題，我們是在他們建立的基礎之下跟著一起努力，我後來就從環境類型議題進入，持續了將近40年。」

柯金源表示，今年能夠獲得國家文藝獎評審委員的支持，對台灣的紀錄片工作者來說，代表獲得了重視， 「我們有時代記憶的功能，也扮演提醒、監督和批判的角色，只要是紀錄片工作者，對每一個時期的執政者都會帶來壓力，在媒體都不會是主流。所以一個國家支持的獎項，能讓紀錄片工作者獲獎，是代表整個國家和民主社會的進步。」

至於獎金要如何運用，柯金源表示，希望能拿來做環境教育推廣，讓更多人去了解目前台灣環境變遷的脈動，「我們平常就是拍片，在電視平台播出，但如果要推廣到地方，就需要更多資源，直接深入地方跟民眾對話。」

人稱「柯師傅」的柯金源，1962年生於彰化伸港，1987年參與《人間》雜誌編採班受到啟蒙，開始關注弱勢，在媒體工作期間，曾經歷許多重大環境危機，決心投入拍攝環境議題，1998年加入公共電視「我們的島」團隊。迄今累積了逾20萬張環境攝影、400多篇專題報導、近30部紀錄片，曾獲三座金鐘獎、台北電影節紀錄片首獎、台灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎等國內外獎項。

國家文化藝術基金會今（3）日發布第21屆國家文藝獎得主，獲獎者有小說家黃娟、藝術家莊普、笛簫音樂家陳中申、舞蹈家古名伸、劇場創作者王墨林、建築師王秋華和紀錄片導演柯金源。

國家文化藝術基金會董事長林曼麗表示，94歲的建築師王秋華是戰後最具代表的女建築師，也被譽為「台灣圖書館建築之母」，也是第一位獲國家文藝獎的女性建築師，「在建築界，女性比較辛苦，所以王秋華成為得主，建築界普遍反應很好。」

自第20屆起，國家文藝獎改為兩年頒一次，今年經過半年評選，選出七位得主，將分別授與七位得獎者獎座一座和獎金100萬元，明年三月將舉辦頒獎典禮。

(中時 )