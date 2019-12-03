搶攻年底換季購物商機，台中日曜天地OUTLET自12/6至12/30舉辦「歐洲名牌EURO SALE」，集結30大歐洲品牌全面下殺3折起，滿千再折百，讓消費者不用出國也能享受歲末購物熱潮。

30家歐洲名牌包括來自義大利的ARMANI、GUCCI、PRADA、BURBERRY等品牌；其中，11月中部獨家開幕的ARMANI OUTLET吸引各方人潮前來朝聖，低調奢華的西裝不但是男性們都想擁有的夢幻單品，又能以OUTLET價3折購入，因此發現不少年輕網紅現身搶購人潮中。

其中，詢問度最高的男性長袖襯衫原價20,800元、特價6,240元；西裝褲原價21,800元、特價6,540元，折扣後現省逾萬元！

另外，還有GUCCI、Ted Baker、THE NORTH FACE、ROXY、BENETTON等超過30大歐洲品牌全面下殺3折起，滿千再折百。

日曜天地12/6至12/29加碼推出品牌週，七大品牌週週獨家快閃，最低1折起。首週(12/06-12/15) 主推配件包款，GUCCI最低下殺4.8折，滿萬再折千、Gloria祭出最低1折起；第二週(12/13-12/22)由服裝品牌BENETTON全面1折起，美系品牌POLO RALPH LAUREN秋冬衣物下殺2.8折起。

最後一週(12/20-12/29)以運動休閒為主打，FILA指定鞋款單一特價990元起、PALLADIUM 4折起，3雙再8折、THE NORTH FACE也下殺4折起。

日曜天地同時攜手台灣童裝龍頭-麗嬰房家族、ESPRIT童裝，12/6至12/15舉辦年終聯合廠拍，現場超過兩萬件商品，其中，麗嬰房秋冬童裝最低特價299元，ESPRIT童裝則祭出單一特價190元起、5件再8折；首日更推出限量100件超殺折扣商品搶購炒熱買氣，並舉辦精省爸媽採購賽，最高獎金3,000元帶回家。

(工商 )