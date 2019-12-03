總統蔡英文今日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，除期盼台日雙方能洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），蔡英文也希望推動雙方青年交流，台日互訪人數今年可能會超過700萬人次，創下歷史新高。

蔡英文指出，一個月前在東京舉行的「台日經貿會議」，台日雙方簽署了包括環保及促進有機食品進出口等4項合作備忘錄，成果非常豐碩，第4屆「台日海洋事務合作對話」於昨日落幕，蔡英文歡迎大橋會長來台參加會議。

她期盼在大橋會長的支持與協助下，促使雙方洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台日夥伴關係能夠更深化、更全面，以共同因應區域內的各種挑戰。

蔡英文表示，現在是日本教育旅行旺季，感謝日本的高中把台灣做為海外教育旅行的首選地，一年參加海外教育旅行的15萬多人中，就有5萬3,000多人前來台灣。

台灣非常重視，更會繼續推動台日青年交流。蔡英文宣布，今年台日雙方互訪人次接近680萬，以目前速度來看，今年很有可能突破700萬人次大關，創下歷史新高。

另外，蔡英文特別提到，今天是日本首相安倍晉三在任第2,900天，她要恭喜安倍首相成為日本歷史上任期最長的首相，也感謝安倍首相長年以來對台灣的友好與支持，讓台日之間的合作交流越來越緊密，並期盼台日夥伴關係能夠更深化、更全面，以共同因應區域內的各種挑戰。

近來國際經貿局勢的發展下，相信以台日互惠互補的經貿結構，雙方洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）現在正是時機。這樣一來，不僅能夠深化台日夥伴關係，對於日本平衡及拓展海外市場也有幫助。她希望有大橋會長的支持和協助，能夠共同達成此一目標。

(工商 )