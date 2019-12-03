日本首相安倍晉三今天表示，將於本月15至17日訪問印度，23至25日將訪問中國大陸，期間除了參加日中韓三國首腦會談之外，還打算與中國和南韓分別舉行雙邊首腦會談。日中韓首腦會談計畫在大陸四川省成都市舉行。

《共同社》報導，安倍與南韓總統文在寅的會談若能實現，鑑於日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）失效得以避免，能否推進雙邊關係改善將成為焦點。

在印度，安倍打算與莫迪總理舉行會談，就實現「自由開放的印度太平洋」以及防衛合作、地區形勢進行磋商。

(中時 )