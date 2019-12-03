日韓和解有望？安倍：擬在大陸與文在寅會談 17:142019/12/03 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本首相安倍晉三表示，計畫本月底在大陸與南韓總統文在寅會談。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三今天表示，將於本月15至17日訪問印度，23至25日將訪問中國大陸，期間除了參加日中韓三國首腦會談之外，還打算與中國和南韓分別舉行雙邊首腦會談。日中韓首腦會談計畫在大陸四川省成都市舉行。 《共同社》報導，安倍與南韓總統文在寅的會談若能實現，鑑於日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）失效得以避免，能否推進雙邊關係改善將成為焦點。 在印度，安倍打算與莫迪總理舉行會談，就實現「自由開放的印度太平洋」以及防衛合作、地區形勢進行磋商。 (中時 ) #安倍 #中國 #文在寅 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》談出口管制，日韓12月下旬東京見 09:432019/11/29 財經 因為這政策 安倍要求在氣候行動峰會演講遭拒 17:542019/11/29 國際 安倍憂難獲美認同 習訪日恐生變 04:092019/11/30 焦點新聞 貿協率新創團隊 前進南韓 04:102019/11/30 產業特刊 安倍邀習近平訪日 恐生變 04:102019/11/30 兩岸要聞 MLB》還不會回台灣 王維中目標美、日、韓 13:232019/12/01 體育 MiLB》曾仁和旅美目標不變 日、韓也想嘗試 14:382019/12/01 體育 日印抗中 首度2加2會談加強安保合作 20:342019/12/01 國際 王維中曾仁和 美職仍是首選 04:102019/12/02 運動天地 連結日韓泰三國 LINE Pay成立跨國行動支付聯盟 11:202019/12/03 科技 國際熱門新聞 劍指陸滲透？共諜案沸揚之際 澳政府要出手了 - 時事 凱特廚藝好嗎？專家打臉威廉 - 國際 俄科學家介紹凍土中的古老小狗 年齡18000歲 - 國際 最可愛飛機！空巴A330-700L大白鯨 - 國際 與CIA密切？遭陸制裁 美國家民主基金會早被盯上了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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