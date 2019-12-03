花蓮縣壽豐鄉2日早晨驚傳死亡案件，警方到場後發現死者陳屍處擺放2支鋼瓶，由於現場未有打鬥及其他痕跡，懷疑死者生前是吸食笑氣導致意外發生。吉安警察分局表示，目前鋼瓶已送往化驗，呼籲民眾切勿吸食笑氣，否則將可依照社維法開罰，販賣者更可依藥師法送辦，處以最重7年以下徒刑。

據了解，昨日早晨7時30分許，警方於豐田轄區內接獲報案，指出一名男子於友人住處身亡。經查死者為23歲的何姓男子，意外發生前一天前往友人住處過夜，友人一早進入房間查看才發現何男已昏厥，雖立即送醫仍然不治。

警方提到，房內發現2支成份不明的氣體鋼瓶，並在一旁找到吸食軟管，疑似瓶中氣體是笑氣，男子可能在吸食後暴斃死亡，至於是否因吸食笑氣導致身亡，仍待花蓮地檢署方面解剖相驗後確定死因。

警方表示，笑氣是一氧化氮的俗稱，本用於醫療領域，但近年卻遭有心人士濫用，常常於派對或是生色場所中扮演助興角色，但長時間吸食會導致掉髮、腹瀉，嚴重還可能傷及末梢神經進而引發脊髓病變，甚至讓人缺氧致死。

警方呼籲，笑氣屬醫療所用，民眾若擅自販賣可依藥師法送辦；吸食者則可以社會秩序維護法處以3日以下拘留或裁罰1萬8千元以下罰鍰。

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(中時 )