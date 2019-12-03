歷經2年審議，鹿港天后宮再度恢復國定古蹟身分，文化部長鄭麗君（左3）昨親自到鹿港頒授國家指定古蹟證書，由主委張偉東（右3）代表接受。（謝瓊雲攝）

天后宮三川殿上方，八卦藻井是出自泉州大木作名匠王樹發等人之手，十分華麗。（謝瓊雲攝）

鹿港天后宮廟宇建築，包括大小木作、石雕、彩繪皆出自名匠之手；重新成為國定古蹟，可說是實至名歸。（謝瓊雲攝）

文化部長鄭麗君3日至鹿港天后宮，親自頒授國定古蹟指定證書，由天后宮管委會主委張偉東代表接受，彰化縣副縣長洪榮章、文化資產局長施國隆等人都到場見證觀禮。

鹿港天后宮1985年即由內政部公告為國定古蹟，卻因配合文化資產保存法修法、改制，1996年公告為縣定古蹟，前年由文化部重新審查評估後，歷經2年審議程序，今年8月30日通過文化部第7屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第15次會議，決議指定為國定古蹟。

鄭麗君表示，鹿港天后宮是台灣代表性的媽祖廟，從縣定古蹟升格為國定古蹟，見證早期貿易興盛、人文薈萃的鹿港歷史發展，並做為交通與信仰中心；廟宇建築上不論木雕、石雕、彩繪，都出自各時代名匠之作，藝術上亦有重要代表性，是我們重要的國寶及文化資產。她會請文資局全力協助鹿港天后宮，進行需要的修復與維護。

張偉東表示，感謝縣府團隊的鼎力相助、許多人的努力，讓鹿港天后宮能如願再度成為國定古蹟，將天后宮的美與文化，得到更多傳承與保護。

洪榮章說，鹿港天后宮至今已有300年歷史，縣府依文資法在前年11月20日向文化部提報鹿港天后宮為國定古蹟，去年更向文化部爭取到450萬元、縣府配合款120萬元、廟方自籌30萬元，合計600萬元的修復工程規劃設計經費，目前正辦理招標作業中，預計1年半後完成全區修復工程的規畫設計，期望盡速辦理修復工程，讓鹿港天后宮風華再現，中央、地方、民間一起致力文化資產保存。

縣府指出，彰化縣全縣國定古蹟，共包括：鹿港天后宮、彰化孔子廟、鹿港龍山寺、元清觀、道東書院、馬興陳宅（益源古厝）和聖王廟等7處，鹿港天后宮重新成為國定古蹟，可說是實至名歸，包括大小木作、石雕、彩繪皆出自名匠之手；如大木作為匠師王益順、吳海同、王樹發及黃連吉等人施作，石雕則由惠安匠師蔣馨一族承包，彩繪由郭新林及柯煥章施作，皆為一時之選的名匠，在鹿港天后宮管理委員妥善的管理維護之下，建物及相關名匠作品得以完整保存。

(中時 )