大陸外交部2日宣佈對美國多家NGO（非政府組織）制裁，日本共同社記者今天（3日）在外交部例行記者會上進一步提問，希望中陸方更加具體地說明，這些NGO是如何支持反中亂港分子的？

華春瑩表示，如果關注香港局勢的一些報導，大家可以看到大量有關揭露MED（「美國國家民主基金會」）等非政府組織參與策劃、組織、實施在香港極端暴力活動的消息。大量的事實和證據已經表明，「美國國家民主基金會」等非政府組織為反中亂港分子提供了資金、物資以及組織培訓等方面的支持。

華春瑩表示，「美國國家民主基金會」極力教唆反中亂港分子從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任，所以這些組織理應受到制裁，必須付出應有的代價。

華春瑩回答共同社記者時說，「你對這些組織具體是如何做的很感興趣，這樣很好，但由於時間原因，不能給你詳列，因為如果要我羅列，可能半小時都是不夠的，所以我樂意盡快跟共同社單獨聊一下，我可以詳細給你們介紹一下。」

(中時 )