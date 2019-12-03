據南韓《朝鮮日報》3日報導，美國國務卿蓬佩奧2日在美國政治新聞網站Politico撰文，再三催促歐盟的盟國，終止和華為等大陸通訊設備企業的合作。而作為與華為形成對比的「好企業」的例子，蓬佩奧則提到了南韓三星。

彭佩奧在文中稱：「可信賴的企業間構建21世紀信息迫在眉睫」，「歐洲國家不把對其重要的基礎設施控制權讓給華為或ZTE等大陸『技術巨人』是重要的。」據信，這是3日在比利時布魯塞爾召開的歐盟（EU）信息通信部長會議前一天，對使用華為設備的歐洲國家發出的警告。

他還針對華為一一列舉了在各國所牽連的問題。而當歐洲宣傳公司稱，「華為技術相比於其他方案更好還便宜」時，彭佩奧也斷然拒絕稱沒有負擔風險的必要。

在此過程中彭佩奧提及三星，視其為華為等大陸技術企業的替案之一。接著還評價道：「更重要的是，他們企業遵守法律的統治，並在民主國家設有對他們行為負責任的總公司。」

有人指出，當天彭佩奧出面指責華為並「吹捧三星」的舉動與日前川普「站出來表示支持」本國的蘋果企業、牽制三星的行為形成了對比。

(中時 )