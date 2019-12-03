與會來賓一起上香祈福，祈求開工順利、人員平安。（張晉銘攝）

台灣菸酒公司董事長丁彥哲說， 將利用現有閒置空間擴增威士忌蒸餾工場和酒庫。（張晉銘攝）

建築師郭亘榮說，目前規劃構想包含觀光酒廠、文創園區、公園綠地、商業基地和微型博物館。（張晉銘攝）

看準威士忌市場未來5年的旺盛需求，台灣菸酒公司著手規劃南投酒廠風華再現改造計畫，於3日上午舉行動土奠基典禮，該工程總造價10.6億元， 預計2022年完工，將利用閒置空間擴建蒸餾工廠和酒庫，打造為新型觀光酒廠，提供遊客體驗釀酒知性之旅。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲說，看準未來威士忌市場需求，因此構思風華再現計畫，將利用現有閒置空間擴增威士忌蒸餾工場和酒庫，預計投入10.6億元的經費，工期約2-3年，屆時成為中部地區威士忌酒類的生產基地， 並且塑造OMAR威士忌的品牌形象，每年將增加3億以上的產值。

丁彥哲說，該計畫也結合在地觀光、人文環境和產業特色，以及工廠公園化等設計理念，打造出中台灣極具亮點的觀光酒廠，未來也有專業達人安排導覽行程，讓民眾享受一場釀酒知性之旅，並且帶動以南投市為中心的觀光旅遊動線，期許為地方產業帶來加分的效果。

建築師郭亘榮說， 目前規劃構想包含觀光酒廠、文創園區、公園綠地、商業基地和微型博物館等區域，同時針對酒廠大橡木桶（OMAR意象館）、產品推廣中心、威士忌生產工場和酒窖等區域整體規劃，重新打造酒廠景觀。

南投縣財政處長李良珠說，南投酒廠參加多項國際烈酒競賽，獲得國際肯定，可謂為台灣之光，該計畫完工後，可望成為南投新地標，吸引龐大的觀光人潮，並創造更多的就業機會。

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(中時 )