海巡署艦隊分署第十海巡隊（馬祖海巡隊）11月7日聯合苗栗艦實施區域聯防掃蕩，於莒光菜埔沃外2.6浬處，查扣越界陸籍無名漁船，該船非法越界於馬祖海域拖網作業，違規事證明確，由艦隊分署裁罰30萬後，今（3日）驅離出境。
馬祖海巡隊表示，該陸船約9噸，未經許可進入我國禁止水域內，且在莒光菜埔沃外2.6浬拖網捕魚，海巡署艦隊分署於12月3日依照兩岸人民關係條例第29、32、80條之1及其施行細則第42條、第45條等規定，處以行政罰鍰新台幣30萬元並沒入拖網1張。
經確定罰鍰已匯入國庫，並留置調查26日於今（3）日下午由馬祖海巡隊3571艇將該船及3位大陸船員驅離出境。
馬祖海巡隊表示，今年強力執法迄今行政處分越界陸船計有14艘、沒入陸船4艘，裁罰金額累積達新台幣450萬元，另查扣法辦抽砂船4艘，展現海巡署執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」之成效，政府維護海洋資源與護漁之決心不打折扣，更向國人宣示海巡保育執法絕不鬆懈。
(中時 )
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