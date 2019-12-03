林瑞峰理事主席（左二）至役政署致贈公益金，支持「替代役溫馨滿役做公益」活動。（中興員工消費合作社提供／張晉銘南投傳真）

親愛音樂文化基金會陳珮文老師（左）致送感謝狀，感謝中興員工消費合作社林瑞峰理事主席（右）前來致贈公益金。（中興員工消費合作社提供／張晉銘南投傳真）

林瑞峰理事主席參觀南投縣心理衛生協進會內部設施。（中興員工消費合作社提供／張晉銘南投傳真）

中興員工消費合作社秉持關懷弱勢團體和回饋地方等理念，3日上午辦理「年終送暖致贈公益金活動」， 理事主席林瑞峰在秘書李宛茹、監事顧士洋等人陪同下，拜訪6個協會和團體，並致贈每個團體2-6萬元公益金，希望藉此拋磚引玉，讓更多人加入關懷弱勢的行列。

中興員工消費合作社指出，本社3日上午依序前往南投縣心理衛生協進會、南投市營南社區發展協會、役政署「替代役溫馨滿役做公益」、親愛音樂文化基金會、台灣兒童暨家扶基金會協會和南投市營南社區發展協會等單位，每個團體致贈2-6萬元公益金，以實際行動支持社會公益服務活動，藉此表達關懷之意。

林瑞峰說，本社秉持「取之社會，用之於社會」的理念，每年皆舉辦寒冬送暖致贈公益金的活動，讓弱勢團體感受到社會的溫暖與些許幫助，並且希望藉此拋磚引玉，呼籲更多善心人士投入公益活動。

受贈協會和團體均表示，感謝中興員工消費合作社的善心義舉，還有滿滿的支持、關心與祝福，讓他們在寒冬季節來臨時，內心也能感受到溫暖。

(中時 )