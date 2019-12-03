Conas妮娜巧克力在「ICA世界巧克力大賽」榮獲1金2銀佳績，縣長林明溱今3日下午特別前往埔里Conas妮娜巧克力夢想城堡頒贈「南投之光」獎座恭賀，並肯定董事長魏振宇及張承惠夫婦的用心和創新，將產品中加入南投在地水果，協助在地產業發展，把南投特色行銷至全世界，是南投之光也是台灣之榮耀。
妮娜巧克力世界大賽得金的分享會，不但展示ICA得獎作品，並提供1金2銀的得獎產品與現場來賓和民眾們品嚐，分享他們得獎的喜悅，會中並邀請巧克力師傅李漢威及魏婉羽，共同發表他們的研發過程及得獎心得，魏師傅並指出，所以選用台灣水果鳳梨加葡萄、荔枝加日月潭紅玉紅茶以及炭焙烏龍茶，因是在地農特色產品，有其獨特性。
林縣長為了實際體驗巧克力的香醇與美好，也在師傅的協助下，穿上亮眼的廚師服，親自動手製作冠軍的巧克力，並也將製作完成的水果巧克力與在場來賓共同分享品嚐。
林縣長在會中特別肯定妮娜的用心和打拼，不但走出自己的創業之路，成果更是大家有目共睹，尤其在歐美傳統巧克力強國的競爭下，還能在ICA世界巧克力大賽脫穎而出，獲得金、銀獎項的肯定，確實不易。
林縣長並指出，Conas妮娜巧克力此次在ICA獲獎的「鳳梨黃金葡萄乾巧克力」、「炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果」、「70％荔枝紅玉茶巧克力Bar」等3項產品，都加入南投特有烏龍茶、鳳梨、荔枝等在地水果，除運用巧思，也以文化創意來推動在地產業，讓台灣、南投在國際上揚名，並發光發熱，值得鼓勵並可供其他業界效法。
(中時 )
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