▲Cona's妮娜巧克力在世界巧克力大賽勇奪1金2銀，縣長林明溱特別頒贈「南投之光」獎座給該公司董事長魏振宇，表達恭賀與肯定。（楊樹煌攝）

▲縣長林明溱與妮娜巧克力魏董事長夫婦及巧克力師傅共同展示勇奪世界1金2銀的產品。（楊樹煌攝）

▲妮娜巧克力在世界奪金奪銀的師傅李漢威及魏婉羽，發表他們研發過程及得獎心得。（楊樹煌攝）

▲林縣長為實際體驗巧克力的香醇與美好，在師傅協助下，親自動手製作冠軍巧克力。（楊樹煌攝）

▲Cona's妮娜巧克力在ICA獲獎的鳳梨黃金葡萄乾巧克力、炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果及70％荔枝紅玉茶巧克力Bar等3項產品。（楊樹煌攝）

Conas妮娜巧克力在「ICA世界巧克力大賽」榮獲1金2銀佳績，縣長林明溱今3日下午特別前往埔里Conas妮娜巧克力夢想城堡頒贈「南投之光」獎座恭賀，並肯定董事長魏振宇及張承惠夫婦的用心和創新，將產品中加入南投在地水果，協助在地產業發展，把南投特色行銷至全世界，是南投之光也是台灣之榮耀。

妮娜巧克力世界大賽得金的分享會，不但展示ICA得獎作品，並提供1金2銀的得獎產品與現場來賓和民眾們品嚐，分享他們得獎的喜悅，會中並邀請巧克力師傅李漢威及魏婉羽，共同發表他們的研發過程及得獎心得，魏師傅並指出，所以選用台灣水果鳳梨加葡萄、荔枝加日月潭紅玉紅茶以及炭焙烏龍茶，因是在地農特色產品，有其獨特性。

林縣長為了實際體驗巧克力的香醇與美好，也在師傅的協助下，穿上亮眼的廚師服，親自動手製作冠軍的巧克力，並也將製作完成的水果巧克力與在場來賓共同分享品嚐。

林縣長在會中特別肯定妮娜的用心和打拼，不但走出自己的創業之路，成果更是大家有目共睹，尤其在歐美傳統巧克力強國的競爭下，還能在ICA世界巧克力大賽脫穎而出，獲得金、銀獎項的肯定，確實不易。

林縣長並指出，Conas妮娜巧克力此次在ICA獲獎的「鳳梨黃金葡萄乾巧克力」、「炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果」、「70％荔枝紅玉茶巧克力Bar」等3項產品，都加入南投特有烏龍茶、鳳梨、荔枝等在地水果，除運用巧思，也以文化創意來推動在地產業，讓台灣、南投在國際上揚名，並發光發熱，值得鼓勵並可供其他業界效法。

(中時 )