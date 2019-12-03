法務部調查局為明年二合一選舉，由各外勤處站製作的反賄宣導短片，投票抽獎活動，3日在調查局直播抽獎，這是調查局粉絲專業首次直播，由廉政處楊儒樵、台北市調處曾婷岳2位帥哥、美女調查官擔任主持人，局長呂文忠親自按鈕抽將，得獎名單5日將在調查局粉專公布。

這次擔任主持人的楊雅樵，調查班45期結業，目前在廉政處任職，曾參與重大破壞國土案件偵辦。調查班52期結業的曾婷岳，曾經在2012年參加「超級偶像7」選拔，進棚錄影時，以一首Beyonce的Halo頗受好評，2位主持人台風穩健，呂文忠打趣表示，直播之後，擔心2名主持人被娛樂圈挖角。

宣導影片抽獎的獎項全部抽出，呂文忠表示，希望藉由宣導影片抽獎的直播，擴大宣導效果。呂文忠同時讚許外勤處站的調查局同仁才華洋溢，在有限的時間、經費下，自編、自導、自演的影片相當有趣，可以加強民眾反賄選的概念。

(中時 )