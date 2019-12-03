國民黨不分區立委提名爭議餘波蕩漾，黨中央大陸事務部副主任、台大政治系教授左正東質疑不分區名單不妥，發異議聲明後，因認為吳斯懷等爭議人物仍在名單內，不利推重大陸工作，也在年輕人間掀起倒國民黨風潮，11月下旬向黨中央請辭獲准，成為中央黨部第一位因為不分區立委提名爭議而請辭的黨務幹部。

雖然黨內有人解讀左請辭，等於「黨務幹部對吳敦義的領導投下不信信的第一票。」不過左正東受訪說，他雖辭去黨職，仍是韓國瑜國政團兩岸組成員，也希望國民黨總統及立委在明年初仍勝選，同時帶給國家新氣象；至於吳敦義列入不分區一事，他認為重點在黨的整體理想性及能否帶給大家未來，不在吳是否列不分區或排名第幾。

據悉，國民黨大陸部主任周繼祥及兩位副主任左正東、陳一新都是大學教授，以義務職身分擔任黨職。左的辭呈在11月底生效，黨主席吳敦義已任命台商出身的中央委員陳耀鑫接任，本月1日生效。

(中時 )