綠黨桃園市議員王浩宇11月29日在政論節目中爆料，指一名嫁來高雄的大陸女子韓芳身為大陸第三政黨組織在台負責人，曾接觸疑似共諜的王立強，更親近國民黨總統參選人韓國瑜。對此韓芳3日發聲明駁斥並至高雄地檢署按鈴控靠王浩宇妨害名譽，強調未曾與王立強接觸，在台也從未經營活動。

日前王浩宇在政論節目上透露，自己有位台商友人見過王立強本人三次，第一次為去年5月桃園舉辦的書畫展上，當時王立強化名畫家「黃立欣」來台交流。第二次則在北京參加「中國民協民族書畫創作交流中心」（簡稱民協）活動時遇到黃立欣。第三次則在去年選前，同樣也在台灣一場書畫交流茶會上遇見。但今年這名自稱黃立欣、在台灣教繪畫的男子，就再也沒在台灣出現過。

王浩宇表示，民協是大陸第三政黨組織，在大陸登記，屬民主黨派的小黨，專做兩岸交流，在台灣的負責人、工委是韓芳。韓芳的老公蔣權瀚則是國民黨二十全的黨代表，也是高市經貿發展協會的總幹事。

王浩宇透露，夫妻倆與韓國瑜夫妻的關係非常要好，甚至幫忙韓國瑜出訪廈門、馬來西亞做行程安排。去年高市府接待大陸郵輪來台觀光，就是蔣權瀚一手安排。王浩宇也質疑，民協舉辦的書畫展，疑似就是中共對台商施壓、用認購的方式取得資金的一種方式。

針對韓芳，王浩宇還直接爆料，直指她到處認識台灣退休的軍公教人士，還時常帶退休軍人前往大陸旅遊，企圖發展在台組織，對此王浩宇也表示已向調查局檢舉。

針對王浩宇的言論，韓芳解釋，韓國瑜廈門行完全與他們夫妻無關，馬來西亞行蔣權瀚因身為市府顧問，居中牽線並作為窗口，郵輪來台一事他們也只負責與大陸民間郵輪業者聯繫，與官方毫無關聯。

韓芳再次強調，不認識也沒見過王立強，民協不是一個黨，在台灣也從未辦過一場畫展，更沒賣過一幅畫。針對王浩宇指控她涉嫌吸收台灣退休軍人，她駁斥那是因為公公是退伍軍人，先生又是黃復興黨部的代表，自然而然有許多軍人好友，相約出遊也是很正常的事。

在與律師研擬之後，韓芳決定自擬訴狀，至地檢署按鈴控告，維護名譽。

【韓芳聲明全文】

我從來沒有想過有一天會成為一部荒誕劇的主角。

我是韓芳，自從與先生蔣權瀚結婚後，長期居住在臺灣這塊土地上，他說他離不開高雄，那麼我就捨棄在北京的事業，“愛屋及烏”的我也愛上了臺灣高雄這塊土地。因為一直在民間做兩岸交流，來來往往奔走於兩岸之間已成為常態，兩岸和平一家親，是我最期待的事。

來到臺灣，我感觸最深的是這里一直保有的中華傳統文化，還有我們大陸人口中常說的那句話——臺灣最美的風景是人，我是感同身受並深有體會，堅持要將優良的文化傳承下去，所以通過我自身的努力把正能量的資訊傳遞給兩岸的好友，讓他們感受到彼此的溫暖和祥和。

來到臺灣，與先生經歷了很多的“第一次”，第一次去監獄布教，第一次去勞軍，第一次去公益主持，在眾多的活動中，因為真誠的交流，認識了很多善良可愛的台灣朋友，

當然還有第一次“被有損名譽”！

這幾天心情很沉重，為什麼有人可以毫無證據，在電視上信口雌黃，造謠說謊，我韓芳在台灣的每一天都存著做善事，結善緣的心，讓自己的身段變得柔軟，讓自己的內心更祥和，為台灣這塊土地奉獻己力。如今，卻有人用莫須有的指控，使得我本人及家人的聲譽受損，對我們的生活、精神造成了極大的困擾，被身邊的朋友誤解，嚴重影響了我們的工作生活，所以，我只能訴諸法律，以證明清白！

在這里，我鄭重聲明：

一、自2015年起，本人未曾以中國民協民族書畫創作交流中心名義在臺灣地區舉辦書畫展，也從未以個人身份販售任何字畫。

二、本人未曾在臺灣及中國大陸與黃立欣或王立強人士有過接觸，也不知上述人士進行的書畫活動，更不知三立電視臺“臺灣向前行“欄目中王浩宇先生及主持人所提到的上述人士之任何資訊。

三、王浩宇先生所稱的中國民協為中國大陸的一個政黨一說，本人鄭重申明，該民協為一個民間社團組織，成員均是書畫界人士，本人於2015年9月受託為该民協下属民间单位的民族書畫創作交流中心臺灣工委的負責人，卻從來沒有開展任何活動。

四、針對王浩宇先生所指發展退伍軍人組織一案，本人嚴正聲明，因本人先生為眷村子弟，朋友、同學多為軍眷，先生邀約出遊相當正常，王浩宇先生所陳述的發展軍人組織內容不實。

五、以上四點不實報導，嚴重毀謗本人名譽，本人已于12月3日按铃申告，正式立案，提出維護名譽之訴訟。

聲明人：韓芳 2019年12月3日

(中時 )