檢方調查卡神楊蕙如在燕子颱風期間，汙衊大阪辦事處，間接造處長蘇啟誠壓力過大輕生，外界好奇的是，楊蕙如的網軍小組操作網路政治風向，必有幕後人士或政黨在指揮，因此現在朝野都相當關注，楊蕙如的錢從哪裡來？幕後出錢的又是誰？

知情人士表示，楊蕙如遭柯文哲列為拒絕往來戶後，與駐日代表謝長廷建立良好關係，但不只謝長廷，楊蕙如的網軍實力，也被某位綠營高層相中，因此也和該位綠營高層有密切的「業務」往來，但是為政黨操作或是為個人操作，外界難以一窺究竟，不過該位綠營高層和楊蕙如有合作的事，綠營不少人都相當清楚。

檢方目前已經證明，楊蕙如透過通訊群組針對某議題及人物發文帶風向，等議題發酵後，群組繼續持續推波助瀾，針對發文持續攻擊或是力挺，再由各下線截圖回傳當「領據」，楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元薪水。由此可見，網軍確實有金錢的介入。

檢方偵查發現，楊蕙如是透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱組員「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

而蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人再透過LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」，指示群組內之人依楊蕙如指示對特定文章為支持、批評或提高能見度。之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明，後續才領錢。

(中時電子報)