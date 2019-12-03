刑事局電信偵查大隊日前從所破獲的電信機房設備，溯源追查電信門號來源，發現50歲李姓男子等非法電信盤商，竟在台中市外籍移工常聚集的東協廣場設立駐點營業，聘請外籍移工擔任俗稱小蜜蜂的業務員，向外籍移工蒐集個人證件及偽造簽名以完成門號申辦書，初估每個月可向電信公司申辦上超過百筆門號，其中部分流入電信詐騙集團使用。

為有效打擊詐騙犯罪及解決電信人頭門號問題，警方啟動斷源專案，除蒐集詐騙集團使用的人頭門號資訊，結合165反詐騙諮詢專線停、斷話資料庫進行大數據分析，掃蕩國內非法電信發話DMT(Digital Mobile Trunk)設備，更整合國內5大電信業者溯源不法人頭門號源頭。專案小組報請桃園地檢署檢察官吳宗憲指揮偵辦後，將李嫌等人逮捕到案，查扣到門號預付卡及儲值卡等3000餘張、門號申請書一批、電腦、DMT設備等贓證物。

(中時 )