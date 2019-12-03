大坑淨山活動邁入第10年，來自各地山友志工齊聚，清理遊客隨手丟棄垃圾，讓大坑山區乾淨悠美，成功打造「台中的陽明山」。（台中市北屯區公所提供／張妍溱台中傳真）

提升大坑地區旅遊觀光，台中市政府於10月恢復停辦4年的大坑百桌宴，日前熱門1號與6號、10號步道，重新整修啟用；大坑淨山活動邁入第10年，來自各地山友志工齊聚，清理遊客隨手丟棄垃圾，讓大坑山區乾淨悠美，成功打造「台中的陽明山」，搶攻秋冬旅遊商機。

大坑風景區是「台中人的後花園」海拔從112到859公尺間，有30多種落葉樹，在季節交替時，便能欣賞到金黃落葉紛飛的場面；另12條難度各異的登山步道，依照大坑山及溪流交錯建造，除了登高望遠賞景，下山也可以逛逛農夫市集，健行登山之餘，還能順遊附近景點。

大坑知名景觀橋包括，大坑清新橋、新桃花源橋、藍天白雲橋、浪漫情人橋，別出心裁的設計，每1座橋皆具特色超吸睛，無論白天或夜晚，都能感受不同氛圍；山區步道有竹筍林、櫻花樹、相思樹等各式樹種，登山遊客可沐浴在大自然的懷抱一整天。

台中市觀光旅遊局表示，歡迎各地民眾來大坑風景區，登山、賞楓、泡好湯，再到新社賞花海，品嚐當地美食；遊客參加台中有優惠活動的旅宿飯店，周日至周五入住，有1晚實際住宿房價折抵1000元，趁年底利用國旅秋冬遊補助，來一趟台中輕旅行。

(中時 )