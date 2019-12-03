基隆鬥埕桌遊讓玩家扮演早期移民，探索基隆人文故事。（基市文化局提供／許家寧基隆傳真）

文化局7日推出第二波桌遊「基隆鬥埕」，老少咸宜，邀市民大小一起來體驗。（基市文化局提供／許家寧基隆傳真）

基隆市文化局以「雞籠中元祭」為主題，繼以歷史場景為背景的桌遊「大基隆小時光」，3日推車新款桌遊「基隆鬥埕」，讓玩家扮演早年至基隆開墾的先民，從參加宗親會、「賽陣頭」到建廟辦祭典，建立起繁榮的基隆，透過活潑、有趣方式認識基隆民俗文化。

文化局11月蒐羅基隆車站、崁仔頂魚市等許多日治時期景點與文物，將市民日常飲食小吃、魚貨及百貨用品，以精緻美術風格繪製成地圖與卡牌，在全市國、中小校園推廣，引起許多市民對早期發展史的興趣，文化局趁機再開發，推出新款桌遊「基隆鬥埕」。

文化局表示，文化部近年極力推動文化產業開發與創新應用，文化局藉由過去所累積關於雞籠中元祭的調查成果，開發故事文本與在地史料，納為遊戲不可或缺的內容，最後整合插畫設計與遊戲規畫師進行轉譯，以桌遊形式向大眾介紹基隆民俗文化。

文化局長陳靜萍說，在遊戲中，玩家將扮演早年來到基隆開墾的先民，透過不同宗親會、商會與社團間的合作，共同回饋鄉里、造橋鋪路，最後參與興建廟宇，舉辦祭典，建立起繁榮的基隆，透過遊樂過程中，更深度認識基隆豐富的民俗內涵。

7日上午10點將在基隆文化中心2樓圖書館外大廳，舉辦「基隆鬥埕」桌遊成果發表會，讓民眾搶先體驗桌遊競賽；另民眾只要拿著DM蒐集市街四大百年宮廟集章，包括慶安宮媽祖廟、奠濟宮開漳聖王廟、基隆護國城隍廟、覺修宮老爺廟，還可兌換限量帆布包。

(中時 )