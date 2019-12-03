美式連鎖賣場好市多，除了提供量大又實惠的生鮮食品深受民眾愛戴外，3C、生活用品等商品也都有死忠消費者支持。近日一名網友指出，好市多賣場內每一個商品陳列區都很好逛，卻有一個地方「絕對不能逛」！並警告若不小心踏入此區，下場恐難以想像。竟獲得網友一致認同，表示這區「應該設警戒線」。究竟是哪區這麼雷？原來是指兒童玩具區，只要帶小孩一經過這裡，荷包肯定會大失血。

許多家長無奈又哭笑不得，只能嘆口氣稱小男孩真的對小汽車毫無招架之力。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

一名人妻在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發表貼文，表示「這區應該禁止兒童進入。」隨後貼出一張兒子站在兒童玩具區的模型汽車貨架前，傻楞楞看著商品的照片。原PO特別強調，這景象害她使出全力，抱著「哭泣的扭動章魚」迅速離開。這不但引起眾家長們的共鳴，更表示原PO的用「扭動章魚」來形容哭鬧的小朋友實在太貼切，太有畫面了。

原PO形容家裡小朋友總是逛到玩具區就失心瘋了，網友對此深感認同，（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO形容家裡小朋友總是逛到玩具區就失心瘋了，網友對此深感認同，稱這何止是「扭動的章魚」，更像「爆走的鯉魚王」。不禁搖頭表示，兒童玩具區是「好市多唯一的禁區」！不少家長異口同聲，這就是他們不帶小孩去逛好市多的原因。

「小男孩真的很喜歡車車」、「去年才買一台，小孩過去完全走不開」。許多家長無奈又哭笑不得，只能嘆口氣稱小男孩真的對小汽車毫無招架之力。不過，更有網友透露，「 何止小孩禁止，連大人都該禁止！」並指出，其實家裡最愛逛玩具區的人，是爸爸。男性網友深表認同，直呼「大人真的也會想停留」。小朋友去逛不打緊，真正要小心的應該是爸爸才對！

有網友透露，「 何止小孩禁止，連大人都該禁止！」並指出，其實家裡最愛逛玩具區的人，是爸爸。（男性也超愛逛模型汽車／摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

(中時電子報)