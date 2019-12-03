高雄市特教生才藝競賽於今（3日）明兩天在樹德家商演藝廳溫馨登場，高雄市高中職、國中小共有50所學校、322名特教生報名參賽，每位參賽者盡情展現自己的拿手絕活，讓台下每位觀眾看的是既精彩又感動。

特教生才藝競賽今年是第三屆舉辦，這次以 「藝動青春、悅活樂精彩」為題，每組上場的選手都帶來精彩的表演，包括歌唱、花式疊杯、舞台劇等等，其中一位樹德家商的特教生陳以真，她從國小接觸國標舞，即使因為手腳不靈活摔得全身是傷，經過無數的挫折，還是堅持不放棄她的國標夢，在這次的團體組也拿下優等的佳績，另外，她目前正在為明年的美髮、烘焙證照做準備。

教育局長吳榕峯表示，這個活動最重要的意義，就是要把特教孩子的淺能發揮出來，自11月起教育局舉辦一系列的特教活動，就是要告訴特教的老師及孩子一件事，這些特殊需求的孩子在學習方面雖然要給予特別的支持，但是他們跟其他所有孩子一樣，都有無限的淺能值得發揮出來。

(中時 )