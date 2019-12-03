日本副首相兼財務大臣麻生太郎今年5月登上海上自衛隊潛艦出海「體驗」，由於當天適逢部隊休假的週六，遭批把自衛隊當私人物品。麻生是近5年來唯一登上潛艦出海的閣員。

日本放送協會（NHK）報導，麻生5月18日前往神奈縣橫須賀市，搭乘海上自衛隊第2潛水隊群所屬的渦潮號潛艦（舷號SS-592），在相模灣「體驗」潛艦潛航。

不過，麻生出海當天正好是部隊休假的週六，遭在野黨批評把自衛隊當成私人物品。

麻生今天在記者會上說，為了解海上自衛隊實際狀況才登上潛艦，他身為副首相會出席國家安全保障會議，兼任財務大臣也負責核定防衛預算，「了解自衛隊的現場環境很重要」。

他說，自己都會盡量去現場，潛艦以外的現場也都會去，「從來沒有把自衛隊當成私人物品等想法」。

海上自衛隊表示，麻生登艦一事是由財務省與防衛省進行協調。

在渦潮號潛艦部隊休假的週六當天，海上自衛隊以「體驗航海」形式，上午讓潛艦從橫須賀港出海進行潛航等，當天下午返港。

海上自衛隊表示，潛艦「體驗航海」是以促進對部隊任務理解為目的進行，過去也曾讓負責預算的財務省官員等人搭乘過，但近5年內閣閣員搭乘潛艦的例子只有這次。

防衛大臣河野太郎表示，副首相是國家安全保障會議（NSC）成員，財務大臣也有核定防衛預算的立場，當然有必要體驗，「如果依防衛政策等判斷有其必要，當然應該要做」。

日本共同社報導，陪同麻生出海的海上幕僚長山村浩說，希望讓麻生看到潛艦對國防的重要性，以及乘員是在非常嚴苛的生活環境中執行任務。

(中央社)